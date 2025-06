Stefania Corona e la sua nuova vita: confessa di avere un altro, ma vivono tutti insieme

Stefania Corona, ospite del programma “La Volta Buona” in onda il 3 giugno, ha deciso di affrontare pubblicamente la questione della separazione dal marito, l’attore Alvaro Vitali, con cui è stata sposata per 27 anni. Durante l’intervista, la Corona ha smentito le dichiarazioni rilasciate in precedenza da Vitali, secondo cui la fine del loro matrimonio sarebbe stata causata da un suo coinvolgimento sentimentale con un altro uomo.





La conduttrice Caterina Balivo ha chiesto direttamente se fosse vero quanto dichiarato dall’attore al settimanale “Nuovo”, ovvero che la separazione fosse dovuta a un nuovo amore nella vita di Stefania Corona. La risposta della donna è stata chiara: “Io e lui viviamo ancora nella stessa casa. Gli ho detto che sarei venuta qui in trasmissione. Lui mi ha confessato di essere stato avventato nel rilasciare quella dichiarazione. Questa non è la ragione per cui ci siamo lasciati. Per rispetto nei suoi confronti non ho voluto divulgare questa notizia.”

La Balivo ha sottolineato come entrambi abbiano già parlato pubblicamente della fine della loro relazione, prima la Corona in un’intervista al settimanale “Chi” e poi Vitali in un’altra pubblicazione. La Corona ha ammesso: “È tutto vero, ma è stato detto nei tempi sbagliati.” La conduttrice ha suggerito che potesse trattarsi di un errore di comunicazione, ipotesi che la Corona ha confermato spiegando: “Quando ho rilasciato la prima intervista, sono stata costretta perché si vedeva Alvaro andare a lavoro da solo. La gente iniziava a fare domande e, invece di inventare una scusa, lui diceva che ci eravamo separati. A quel punto, anche io ho dovuto confermare.”

Proseguendo nel racconto, Stefania Corona ha spiegato come si sia creata confusione riguardo alla presenza di un’altra persona nella sua vita: “Questo altro uomo si è inserito nella mia vita perché è stata una richiesta di Alvaro. Tutto stava diventando un caos, non eravamo più marito e moglie ma solo colleghi. Lui ha deciso di chiamare una persona per aiutarci con i nostri lavori e le cose di casa. Io mi sono sentita sostenuta in alcune cose dove Alvaro non mi appoggiava. C’è un grande affetto per questa persona, ma sono stata io a dirglielo per prima. Anche lui lo aveva intuito.”

La Corona ha ribadito che la loro relazione aveva perso il carattere sentimentale già da tempo: “Io e Alvaro abbiamo voluto chiudere una storia che non era più sentimentale. Non eravamo più marito e moglie, ma fratello maggiore e sorella minore.” Ha anche espresso il suo dispiacere per le dichiarazioni rilasciate dall’attore: “Leggere quell’articolo in cui mi accusava di avere un altro uomo mi ha fatto soffrire. Lui ha detto la verità a modo suo, ma non è così. Ha affermato che ci siamo lasciati per questa persona, ma non è vero.”

Attualmente, i due continuano a vivere sotto lo stesso tetto, ma con spazi separati: “È come se avessimo dei mini appartamenti nella stessa casa.” La Corona ha poi aggiunto che Vitali inizialmente aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a Vercelli, dove vive suo figlio, ma ha successivamente cambiato idea: “Dice che non riesce a lasciare Roma. Mi sto organizzando per trovargli un altro posto dove vivere.”

La vicenda evidenzia come una relazione lunga e significativa possa trasformarsi nel tempo, portando i protagonisti a prendere decisioni difficili ma necessarie. Nonostante la separazione, sembra che tra Stefania Corona e Alvaro Vitali permanga un rapporto di rispetto, seppur segnato da incomprensioni e momenti di tensione.