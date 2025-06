Sueli Leal Barbosa, una donna di 48 anni, è morta dopo essersi lanciata dalla finestra per sfuggire a un incendio nel suo appartamento a Milano

Sueli Leal Barbosa, una donna di 48 anni originaria del Brasile, è deceduta nella notte tra il 4 e il 5 giugno dopo essersi gettata dalla finestra del suo appartamento al quarto piano in viale Abruzzi, Milano, per fuggire a un incendio. La tragedia si è consumata quando le fiamme hanno invaso il suo appartamento, costringendola a prendere una decisione drammatica per salvarsi.





La richiesta di intervento da parte dei residenti è arrivata all’1:19, segnalando la presenza di un incendio nel condominio. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno immediatamente avviato l’evacuazione degli inquilini e hanno iniziato a spegnere il rogo. Le operazioni di spegnimento sono durate fino alle 6:30 del mattino, quando i residenti sono stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni. L’incendio si era sviluppato nell’appartamento di Sueli, dove viveva con il suo compagno, un connazionale di 45 anni.

Testimoni del tragico evento hanno riferito di aver udito le urla disperate di Sueli prima di vederla lanciarsi dalla finestra. Secondo le informazioni raccolte, la porta dell’appartamento era stata chiusa dall’esterno, impedendole di fuggire attraverso l’ingresso. Dopo il salto, Sueli è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, ma è deceduta poche ore dopo il ricovero.

Nel frattempo, il compagno di Sueli è stato trovato dagli agenti della polizia di Stato in un bar vicino a piazzale Loreto, in stato alterato. È stato quindi condotto in Questura per essere interrogato riguardo all’accaduto. La sua posizione è attualmente oggetto di indagine, poiché, secondo quanto riferito da un’amica di Sueli, la donna avrebbe recentemente deciso di allontanarsi dalla coppia a causa del comportamento aggressivo del partner.

Le cause che hanno portato all’incendio e la dinamica dell’incidente sono ancora da chiarire. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se le urla udite dai vicini siano state causate dalla paura di Sueli di fronte alle fiamme o se siano state il risultato di una lite con il compagno, un’ipotesi sostenuta anche dal fatto che la porta dell’appartamento era chiusa dall’esterno al momento dell’incendio.

Il dramma di Sueli Leal Barbosa ha scosso la comunità locale, portando alla luce questioni importanti riguardo alla sicurezza degli edifici e alla prevenzione degli incendi. Gli esperti sottolineano l’importanza di avere piani di evacuazione chiari e di garantire che le vie di fuga siano sempre accessibili in caso di emergenze come questa.

In un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza domestica, il caso di Sueli mette in evidenza la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni di vita e alla sicurezza degli inquilini, specialmente in edifici con più piani. La tragedia ha suscitato una forte reazione tra i residenti del quartiere, molti dei quali hanno espresso il loro cordoglio e la loro solidarietà alla famiglia di Sueli.