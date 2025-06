Sun-Ways: la rivoluzione solare sui binari svizzeri

Una startup svizzera, Sun-Ways, ha inaugurato nel 2025 il primo sistema al mondo di pannelli solari rimovibili installati tra i binari ferroviari attivi, segnando una svolta nella fusione tra trasporti e sostenibilità.





Il progetto pilota è stato avviato nel villaggio di Buttes, nel Canton Neuchâtel, su un tratto di circa 100 metri della linea ferroviaria transN R21. Qui sono stati posati 48 pannelli fotovoltaici rimovibili, per una potenza installata di 18 kWp, in grado di produrre circa 16.000 kWh all’anno. L’energia generata viene già immessa nella rete locale, contribuendo sia all’alimentazione della ferrovia sia alla fornitura di energia pulita alla comunità circostante.

La vera innovazione di Sun-Ways risiede nella possibilità di installare e rimuovere i pannelli in modo rapido e senza interrompere il traffico ferroviario. Grazie a una macchina ispirata ai veicoli per la manutenzione dei binari, sviluppata in collaborazione con Scheuchzer SA, è possibile posare fino a 1.000 metri quadrati di pannelli al giorno, “srotolandoli” tra le rotaie come un tappeto. Questo sistema garantisce la massima flessibilità: i pannelli possono essere rimossi per manutenzioni o adattamenti stagionali e reinstallati altrettanto facilmente.

Per mantenere alte le prestazioni, Sun-Ways ha integrato un sistema di pulizia automatico: una spazzola montata sotto i treni rimuove la polvere dai pannelli durante il passaggio, assicurando un rendimento costante senza costi aggiuntivi.

L’obiettivo a lungo termine è ambizioso: se il sistema venisse esteso ai circa 5.000 chilometri della rete ferroviaria svizzera, si potrebbero produrre fino a 1 TWh di elettricità all’anno, pari al fabbisogno di 300.000 famiglie e al 30% del consumo elettrico di tutto il trasporto pubblico nazionale. Questo permetterebbe di risparmiare oltre 200.000 tonnellate di CO₂ ogni anno, contribuendo in modo significativo agli obiettivi di transizione energetica della Svizzera.

Espansione internazionale e riconoscimenti

Dopo una rigorosa fase di test e valutazioni tecniche, il progetto ha ottenuto il via libera dall’Ufficio federale dei trasporti svizzero nel 2024. Sun-Ways sta già lavorando per esportare la propria tecnologia: sono in corso progetti pilota in Francia, Canada, Corea del Sud e trattative con partner in Cina, Australia e Stati Uniti.

La startup ha ricevuto numerosi premi per l’innovazione e si è affermata come esempio di come infrastrutture esistenti possano essere trasformate in risorse per la produzione di energia rinnovabile senza impatti visivi o ambientali significativi.