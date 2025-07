Temptation Island, Sonia Barrile aspetta un bambino: lo ha scoperto dopo la rottura con Simone

La partecipazione di Sonia Barrile a Temptation Island si è conclusa con un colpo di scena inaspettato. Dopo il falò finale trasmesso il 24 luglio 2025, durante il quale ha deciso di separarsi dal fidanzato Simone Margagliotti a causa di un tradimento con la tentatrice Rebecca, la giovane ha scoperto di essere incinta. La notizia è stata rivelata da Dagospia, che ha svelato ulteriori dettagli sulla vicenda.





Secondo quanto riportato, la coppia aveva già affrontato momenti difficili durante il programma. Tuttavia, l’evento che ha segnato il loro percorso è stato il falò conclusivo, dove Sonia Barrile ha deciso di chiudere la relazione con Simone Margagliotti, ritenendolo responsabile di aver infranto la fiducia. Dopo l’uscita dal programma, registrato nel mese di giugno, la giovane ha iniziato a sospettare di essere in dolce attesa a causa di un significativo ritardo del ciclo mestruale. Nonostante inizialmente avesse escluso la possibilità di una gravidanza, ha deciso di sottoporsi a un test che ha confermato i suoi sospetti.

Dagospia ha inoltre raccontato che Sonia Barrile, prima di partire per il reality, aveva già notato segnali che avrebbero potuto indicare una gravidanza. Tuttavia, la partecipazione al programma è stata portata avanti senza ulteriori verifiche, convinta che si trattasse solo di un ritardo temporaneo. La scoperta è avvenuta solo una volta tornata alla vita quotidiana dopo l’esperienza televisiva.

Nel frattempo, Simone Margagliotti sembrerebbe non essersi arreso nel tentativo di riconquistare la sua ex fidanzata. Nonostante la separazione ufficiale, Dagospia riferisce che l’uomo vive in una casa nelle vicinanze della giovane e continua a cercare un modo per ricostruire il rapporto. I due, pur non essendo tornati insieme, potrebbero essere legati da questa nuova fase delle loro vite.

La puntata speciale del “mese dopo”, che sarà trasmessa stasera e concluderà ufficialmente l’edizione 2025 del programma, promette ulteriori sviluppi sulla vicenda. Secondo le anticipazioni, Sonia Barrile e Simone Margagliotti parleranno con Filippo Bisciglia della loro situazione attuale, rivelando che “non sono tornati insieme, ma la breccia è aperta”. Questo lascia intendere che ci siano possibilità per un futuro riconciliamento tra i due, soprattutto considerando l’imminente arrivo del bambino.

La gravidanza di Sonia Barrile aggiunge un ulteriore elemento di complessità alla storia della coppia. La giovane si trova ora a fare i conti con una situazione personale delicata, mentre cerca di gestire le emozioni legate alla fine della relazione e al tradimento subito. D’altra parte, Simone Margagliotti sembra determinato a dimostrare il suo pentimento e a recuperare il rapporto con la donna che potrebbe diventare la madre di suo figlio.

Temptation Island si conferma ancora una volta un programma capace di generare colpi di scena e raccontare storie che vanno oltre la semplice dinamica televisiva. L’esperienza vissuta da Sonia Barrile e Simone Margagliotti rappresenta uno spaccato delle difficoltà che molte coppie possono incontrare, amplificato dalla dimensione pubblica del reality.