“Tensione alle stelle tra Jessica e Helena”. Grande Fratello, l’episodio che riaccende i contrasti

Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa, è tornata nella casa del Grande Fratello dopo un ripescaggio deciso dal pubblico. Con lei è rientrata anche Helena Prestes, modella brasiliana. Durante la loro prima permanenza, le due concorrenti erano state protagoniste di aspri conflitti, culminati in un episodio particolarmente acceso in cui Helena aveva lanciato un bollitore durante una discussione con Jessica. Questo comportamento aveva portato a sanzioni disciplinari per entrambe e, successivamente, all’eliminazione di Jessica.





Un nuovo inizio per Jessica e Helena?

Prima di rientrare nella casa, Jessica e Helena hanno avuto un confronto chiarificatore. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, entrambe hanno mostrato un lato più umano, dichiarando: “Siamo viste come due iene, ma dentro siamo fragili.” Questo dialogo sembrava aver messo fine alle loro incomprensioni, tanto che le due si sono impegnate a instaurare un rapporto più sereno. Il loro ritorno ha diviso il pubblico e gli altri concorrenti, generando discussioni e curiosità sulle dinamiche future.

Tuttavia, non tutti sono stati entusiasti del loro rientro. Luca Calvani, ad esempio, ha criticato duramente il ripescaggio di Jessica, sostenendo che chi si ritira volontariamente non dovrebbe avere una seconda possibilità: “Se decidi di uscire, stai dicendo al programma e al pubblico che non ti interessa più.”

Un rapporto “di facciata”?

Nonostante il clima apparentemente più disteso, molti telespettatori dubitano della sincerità del nuovo equilibrio tra Jessica e Helena. Sui social, diversi utenti ritengono che la loro sia una semplice “relazione di comodo” per gestire meglio il contesto del reality. La convivenza forzata avrebbe spinto le due a tollerarsi, ma sotto la superficie sembrerebbe ancora esserci una profonda rivalità.

Un recente episodio ha alimentato ulteriormente queste speculazioni. Un video condiviso sul social network X mostrerebbe Jessica fissare Helena in modo insistente mentre erano a tavola. Alcuni utenti, però, hanno minimizzato l’accaduto, considerandolo una semplice interpretazione errata: “Ma quali sguardi? Non l’ha nemmeno guardata per un secondo!” ha scritto un commentatore.

Il futuro di Jessica e Helena nella casa

La tensione tra le due concorrenti potrebbe essere solo all’inizio. Anche se per ora sembrano aver trovato un fragile equilibrio, il Grande Fratello è noto per mettere alla prova i rapporti personali. Il pubblico resta in attesa di scoprire se Jessica e Helena riusciranno davvero a superare le loro divergenze o se i contrasti torneranno a esplodere, portando nuove dinamiche nel reality più seguito d’Italia.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se tra le due potrà nascere una vera amicizia o se il loro rapporto si limiterà a una tregua temporanea.