Tenta di bloccare un mezzo pesante diretto verso l’ospedale: grave un 50enne a Lodi

Un grave incidente si è verificato all’alba di lunedì 23 giugno a Lodi, lungo la discesa di via Serravalle, dove erano in corso lavori per la trivellazione di pozzi geotermici. Un geometra di 50 anni ha riportato ferite gravissime nel tentativo di bloccare un mezzo pesante che, senza freni, stava dirigendosi verso l’ingresso dell’ospedale cittadino. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al San Matteo di Pavia e la sua prognosi rimane riservata.





Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il rimorchio, parte di un mezzo parcheggiato all’interno del cantiere, si sarebbe improvvisamente sganciato e avrebbe iniziato a muoversi lungo la discesa. Il geometra, nel tentativo di evitare che il veicolo potesse causare danni o vittime, si sarebbe posto davanti al mezzo per cercare di fermarlo. Tuttavia, il suo intervento non è riuscito a impedire l’incidente e l’uomo è rimasto schiacciato dal rimorchio.

Le condizioni del 50enne sono apparse subito estremamente gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, che hanno disposto il trasporto immediato in elisoccorso presso l’ospedale San Matteo di Pavia, dove è stato ricoverato in codice rosso. Al momento, i medici mantengono la prognosi riservata.

Le autorità competenti, tra cui la polizia Scientifica della Questura di Lodi e i tecnici dell’Ats, stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche precise dell’incidente e verificare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere. I rilievi sono stati effettuati sul luogo dell’incidente, mentre i carabinieri hanno temporaneamente chiuso al traffico il tratto compreso tra via Pallavicino e via San Giacomo per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.

Il cantiere in cui si è verificato il tragico evento era destinato alla realizzazione di pozzi per la climatizzazione geotermica, un progetto che richiede l’utilizzo di mezzi pesanti e attrezzature specifiche. Non è ancora chiaro se ci siano state negligenze o errori nella gestione del cantiere che possano aver contribuito al verificarsi dell’incidente.

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, soprattutto per la gravità delle condizioni dell’uomo coinvolto. L’intervento tempestivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine ha evitato ulteriori conseguenze potenzialmente drammatiche, ma resta alta l’attenzione su quanto accaduto e sulle misure di sicurezza adottate nei luoghi di lavoro.

Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte delle autorità o dei responsabili del cantiere. La polizia locale e i carabinieri continuano a monitorare la situazione per garantire la sicurezza della zona e agevolare le indagini in corso.