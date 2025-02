Tenta di spingere la moglie nella tromba dell’ascensore, ma cade lui e muore

Un tragico episodio si è verificato nel primo pomeriggio di ieri nel quartiere di Entrevias, alla periferia sud di Madrid, dove un uomo di 77 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dall’altezza del terzo piano. L’uomo stava cercando di spingere la moglie nel vuoto, ma entrambi sono caduti nella tromba di un ascensore in riparazione all’interno del palazzo in cui risiedevano.





Secondo le informazioni fornite dalle autorità locali e riportate dall’agenzia Efe, l’uomo ha tentato di tirare la moglie nella tromba dell’ascensore durante una violenta colluttazione. A causa della dinamica dell’incidente, entrambi sono stati coinvolti nella caduta. La donna, che è riuscita a sopravvivere alla caduta, ha riportato fratture multiple ed è stata immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco, dai sanitari e dalla polizia, che sono giunti sul posto in breve tempo.

La vittima maschile, purtroppo, ha subito un arresto cardiocircolatorio. Nonostante le manovre di rianimazione effettuate dai servizi sanitari di emergenza per oltre mezz’ora, non è stato possibile salvarlo. Le condizioni della donna, attualmente ricoverata in ospedale, sono gravi, e i medici stanno monitorando attentamente la sua situazione.

I vicini di casa hanno riferito che la coppia era nota all’interno dello stabile per i continui litigi. Questa situazione di conflitto ha sollevato preoccupazioni tra i residenti, che avevano già notato comportamenti inquietanti. Le autorità competenti hanno avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica esatta dell’incidente e per indagare sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento.

La polizia sta raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio le motivazioni che hanno spinto l’uomo a tentare di spingere la moglie nel vuoto. L’ipotesi di un tentato femminicidio è al centro delle indagini, ma gli inquirenti stanno considerando anche altre possibilità.