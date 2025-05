“The Couple” non è stato solo un flop, ma un autentico funerale televisivo

Il programma “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, ha registrato ascolti particolarmente bassi, segnando un momento critico per Canale 5. Dopo essere stato spostato alla domenica, lo show ha raccolto solo 951mila spettatori, con uno share del 7,7%, nettamente surclassato da “Affari Tuoi”, che ha raggiunto numeri quasi sei volte superiori. Questo risultato rappresenta una sconfitta significativa per il canale e una battuta d’arresto per la conduttrice.





L’obiettivo iniziale era quello di rilanciare la carriera televisiva di Ilary Blasi, ma il format non ha saputo conquistare il pubblico. La struttura del programma, basata su sei coppie e un montepremi di un milione di euro, non è riuscita a generare interesse o coinvolgimento. Inoltre, l’utilizzo di uno studio già ampiamente sfruttato durante il “Grande Fratello” ha contribuito a dare l’impressione di un prodotto poco innovativo.

Canale 5, che in passato si distingueva per la sua capacità di sperimentare e proporre format inediti, sembra aver perso la sua vena creativa. Negli ultimi anni, la rete è diventata un luogo di riciclo per reality show datati e format poco originali. Le soap opera turche rappresentano uno dei pochi successi recenti, ma anche queste stanno mostrando segni di stanchezza. Secondo molti osservatori, manca una strategia chiara per l’intrattenimento: la priorità sembra essere dominata dai numeri Auditel, considerati come indicatori assoluti del successo o del fallimento di un programma.

Il caso di “The Couple” evidenzia una crisi più ampia nel settore dell’intrattenimento televisivo. A Cologno Monzese, sede centrale di Mediaset, sembra esserci una difficoltà nel comprendere le reali esigenze del pubblico. Programmi come “Temptation Island” rappresentano rare eccezioni in un panorama che fatica a proporre contenuti capaci di appassionare e incuriosire gli spettatori.

Nel frattempo, si avvicina il ritorno de “L’Isola dei Famosi”, che lo scorso anno aveva segnato un momento difficile per la gestione di Pier Silvio Berlusconi. La nuova edizione presenterà alcune novità significative: alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, mentre Simona Ventura tornerà nel ruolo di opinionista. Il cast promette di essere interessante e c’è grande attesa per vedere se il programma riuscirà a invertire la tendenza negativa degli ultimi tempi.

Molti esperti del settore ritengono che Mediaset debba ritrovare il coraggio e l’innovazione che hanno caratterizzato i suoi anni migliori. La rete ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della televisione commerciale italiana e dovrebbe puntare a recuperare quella capacità di osare che l’ha resa un punto di riferimento per diverse generazioni.