Tom Cruise e Ana de Armas alimentano nuove voci di una relazione dopo essere atterrati in elicottero a Londra

Il ritorno di Ana de Armas e Tom Cruise nella capitale britannica, domenica scorsa, ha riacceso le speculazioni su un possibile legame sentimentale tra i due attori. Dopo essere rientrati da Madrid, la trentaseienne attrice e la star sessantaduenne sono stati visti scendere insieme da un elicottero privato.





La de Armas indossava pantaloni blu e una giacca di pelle, portando al guinzaglio il suo cane Salsa e tenendo in braccio l’altro, Elvis. Cruise, invece, vestiva pantaloni scuri e un cappotto doppiopetto sopra una polo bianca.

I due sono già stati avvistati in compagnia l’uno dell’altra in precedenza. Le prime indiscrezioni su una presunta relazione sono nate dopo una cena insieme nel quartiere di Soho, a Londra, proprio la sera di San Valentino. Durante l’uscita, i fan hanno circondato la coppia, approfittando della pausa per scattare qualche fotografia con l’attrice cubana candidata all’Oscar e l’attore americano.

Dopo aver ritirato due sacchetti da asporto e aver mostrato entusiasmo, Cruise e de Armas hanno lasciato il locale per salire su un taxi. Poco prima erano stati notati mentre arrivavano insieme all’eliporto londinese.

Tuttavia, una fonte vicina a DailyMail.com ha smentito ogni coinvolgimento sentimentale, precisando che gli incontri sarebbero legati a progetti lavorativi. “Tra Tom e Ana è tutto innocente. Si stanno frequentando per discutere di film futuri da realizzare insieme,” ha riferito l’insider.

Tra i progetti menzionati, ci sarebbe anche un possibile sequel del film Days of Thunder, che Cruise vorrebbe sviluppare: “Si sta parlando con la Paramount, ma tutto dipenderà dalla sceneggiatura e dall’idea alla base del film,” ha aggiunto la fonte.

Entrambi gli attori saranno protagonisti di importanti uscite cinematografiche durante l’estate. Il 23 maggio, Cruise tornerà sul grande schermo con Mission: Impossible – The Final Reckoning, mentre il 6 giugno sarà il turno di Ana con Ballerina, spin-off della saga John Wick.

Nel 2026, Tom Cruise collaborerà con il regista Alejandro González Iñárritu nel suo primo film in lingua inglese dai tempi di The Revenant. La pellicola racconterà la storia di “un uomo tra i più potenti al mondo, impegnato in una corsa contro il tempo per dimostrare di poter salvare l’umanità da un disastro da lui stesso provocato.”

Ana de Armas è inoltre interessata all’adattamento per Netflix del romanzo The Seven Husbands of Evelyn Hugo, scritto da Taylor Jenkins Reid. In un’intervista a Entertainment Tonight, l’attrice ha dichiarato: “Penso che una delle cose che amo della mia carriera sia proprio la possibilità di sperimentare. Bisogna provare tutto, non si può mangiare sempre la stessa cosa.”

Nel corso degli anni, la vita sentimentale dell’attrice ha suscitato grande attenzione. Nel 2010, ancora agli inizi della sua carriera in Spagna, conobbe il modello e attore Marc Clotet, noto per le serie Física o química e El cor de la ciutat. I due si sposarono nel luglio 2011 sulla Costa Brava, ma divorziarono nel 2013.

Subito dopo, Ana si trasferì a Los Angeles per intraprendere una carriera nel cinema americano. Iniziò a frequentare l’agente cinematografico Franklin Latt nel 2015, dopo il successo di Knock Knock con Keanu Reeves. La coppia si fidanzò, ma l’unione terminò prima delle nozze.

Nel 2017, Ana fu legata all’artista cubano Alejandro Piñeiro Bello, con il quale condivise due anni di relazione prima della rottura nel 2019.

Sempre nel 2019, sul set del film Acque profonde, Ana conobbe Ben Affleck, con cui interpretava una coppia sposata. Le voci di una relazione reale iniziarono dopo una vacanza a Cuba. La conferma arrivò a marzo 2020, quando furono visti baciarsi in pubblico, e ad aprile apparvero ufficialmente su Instagram.

Nel corso del 2020, vissero una relazione molto visibile a Los Angeles, trascorrendo del tempo con i cani e i figli di Ben. Tuttavia, la relazione terminò a gennaio 2021. “Ana ha chiuso. La relazione era complicata,” riferì una fonte a People. “Lei non voleva vivere a Los Angeles, mentre Ben doveva rimanere lì per i suoi figli.” Un’altra fonte aggiunse: “È stata una decisione condivisa e serena. Si vogliono bene e si rispettano, ma sono in fasi diverse della vita.”

Nel 2023, Ana si trasferì in Vermont e, parlando a Elle, descrisse la pressione mediatica ricevuta durante la storia con Ben come “orribile”. “È uno dei motivi per cui ho lasciato Los Angeles,” dichiarò. “Era troppo. Non c’era via di fuga.”

Nel giugno 2021, venne rivelato che Ana frequentava discretamente Paul Boukadakis, vicepresidente di Tinder. Una fonte raccontò a Page Six che “Paul e Ana si sono conosciuti tramite amici” e che “hanno trascorso molto tempo insieme prima che lei lasciasse gli Stati Uniti per girare un film.”

Nonostante mantenessero il massimo riserbo, furono visti più volte scambiarsi effusioni in pubblico. Tuttavia, nel novembre 2024, Ana fu fotografata mentre baciava Manuel, figliastro del presidente di Cuba, gesto che sembrò confermare la fine della storia con Boukadakis.

Il bacio a Madrid suscitò forti polemiche, soprattutto da parte di concittadini e attivisti che la accusarono di frequentare il figlio di un regime dal quale era fuggita. Nonostante le critiche, poche settimane dopo Ana e Manuel furono visti passeggiare romanticamente mano nella mano per le strade della capitale spagnola.

Tuttavia, l’apparizione pubblica con Tom Cruise il giorno di San Valentino ha alimentato nuove ipotesi su una possibile rottura con Manuel.