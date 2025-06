trage al matrimonio: sposa 27 anni morta, un 13enne ferito e lo sposo 25enne nel mirino—due indagati fermati

Un drammatico episodio ha sconvolto il piccolo villaggio di Goult, in Provenza, dove una festa di nozze si è trasformata in tragedia. Durante un attacco armato, una sposa di 27 anni ha perso la vita, mentre lo sposo, Hassan A., è rimasto gravemente ferito insieme a un ragazzo di 13 anni. Due persone sono state arrestate in relazione all’accaduto.





Secondo le prime ricostruzioni, l’agguato è avvenuto nelle prime ore di domenica 22 giugno, intorno alle 4:30 del mattino. La coppia, che aveva celebrato il matrimonio in un evento intimo nel cosiddetto “villaggio nascosto” del dipartimento di Vaucluse, stava lasciando il luogo del ricevimento insieme a un giovane passeggero. Durante il tragitto, un’auto li ha sorpassati e ha bloccato il loro percorso. Dalla vettura sono scesi diversi individui incappucciati, armati con fucili d’assalto e altre armi da fuoco, aprendo il fuoco contro gli sposi.

Lo sposo, Hassan A., che aveva con sé un’arma carica, ha risposto agli aggressori, colpendo a morte uno di loro. Nel tentativo di fuggire, l’auto della coppia ha investito lo stesso aggressore. Gli altri membri del commando sono fuggiti a piedi, dando il via a una massiccia operazione di ricerca da parte delle forze dell’ordine. Decine di agenti e un elicottero sono stati mobilitati per rintracciare i sospettati.

Le indagini preliminari suggeriscono che l’obiettivo dell’attacco fosse proprio lo sposo, Hassan A., un uomo di 25 anni già noto alle autorità per reati legati al narcotraffico e associazione a delinquere. La pista principale seguita dagli investigatori è quella di un regolamento di conti tra bande criminali. La procura di Avignone ha affidato il caso al JIRS di Marsiglia, l’unità specializzata nella lotta alla criminalità organizzata.

Il sindaco del villaggio ha confermato che la sala ricevimenti era stata prenotata dalla coppia già a marzo, sottolineando come l’evento fosse stato organizzato in modo discreto e intimo. Tuttavia, sembra che gli assalitori fossero a conoscenza dei movimenti degli sposi e abbiano pianificato l’attacco con precisione.

Nell’agguato, oltre alla sposa e allo sposo, è rimasto ferito anche un amico di famiglia che stava lasciando la festa con loro. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Il ragazzo di 13 anni, invece, è stato ricoverato in gravi condizioni.

Le autorità hanno arrestato due sospetti dopo una vasta operazione di ricerca nella zona. Al momento non sono stati diffusi dettagli sull’identità dei fermati né sui motivi specifici dell’attacco. Tuttavia, la pista del narcotraffico e delle rivalità tra bande rimane la più accreditata.

L’episodio ha sconvolto la comunità locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica in aree apparentemente tranquille come Goult, un villaggio di appena mille abitanti. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della vicenda e identificare eventuali altri responsabili.

La tragedia sottolinea ancora una volta la pericolosità delle faide legate al crimine organizzato, che possono colpire anche in contesti privati come una celebrazione matrimoniale.