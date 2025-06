Tragedia in luna di miele, lo sposo perde la vita: “Colpito da un fulmine”

Un romantico viaggio di nozze si è trasformato in un incubo per un ventinovenne originario del Colorado, tragicamente colpito da un fulmine mentre si trovava in acqua a New Smyrna Beach, in Florida. L’incidente è avvenuto il 20 giugno, quando Jake Rosencranz, in vacanza per celebrare il suo matrimonio, è stato colpito da un fulmine a pochi passi dalla riva.





I soccorsi sono stati immediati, ma le sue condizioni sono risultate subito critiche. Secondo Tammy Malphurs, direttrice della sicurezza delle spiagge della contea di Volusia, i bagnini sono intervenuti rapidamente, iniziando le manovre di rianimazione cardiopolmonare poco prima delle 12:30. “I bagnini hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione e adottato tutte le misure possibili per salvargli la vita,” ha dichiarato Malphurs a Headline Surfer. Purtroppo, nonostante gli sforzi, Rosencranz è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e deceduto sabato mattina nel reparto di terapia intensiva.

La tragedia ha colpito la comunità locale, poiché l’incidente è avvenuto in un giorno apparentemente sereno, senza segni evidenti di tempesta. Malphurs ha spiegato che la tempesta era distante diversi chilometri, evidenziando il rischio dei cosiddetti “fulmini a ciel sereno”, eventi in cui i fulmini possono colpire anche a grande distanza dal centro di una perturbazione.

Un testimone, Patrick Eichstaedt, ha descritto l’accaduto come “piuttosto terrificante”. Un’infermiera presente nelle vicinanze è stata la prima a intervenire per prestare soccorso a Rosencranz, mentre un bagnino, che si trovava a oltre 90 metri di distanza, ha immediatamente chiamato i servizi medici.

Il sceriffo della contea, Mike Chitwood, ha espresso le sue condoglianze alla moglie del giovane, sottolineando la tragedia di una vita spezzata. “Sono profondamente addolorato per la tragica perdita di questo giovane che era qui in luna di miele con sua moglie. A 29 anni avrebbe meritato di celebrare molti altri anniversari con lei negli anni a venire. Invio le mie più sincere condoglianze a questa giovane donna da parte di tutta la comunità della contea di Volusia. Speravamo con tutto il cuore che gli sforzi dei nostri bagnini e del personale sanitario avrebbero permesso di restituirlo ai suoi cari,” ha scritto Chitwood in un post su Facebook.

Nella stessa giornata, a New Smyrna Beach, due altre persone sono state colpite indirettamente da un fulmine presso il campo da golf Venetian Bay, ma fortunatamente hanno riportato solo lievi ferite. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di prestare attenzione anche in condizioni di cielo sereno, poiché i fulmini possono colpire a chilometri di distanza dalla zona principale di una tempesta.

L’incidente di Rosencranz ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in spiaggia e ha portato a una maggiore consapevolezza riguardo ai pericoli associati ai fulmini. Nonostante le avvertenze e le precauzioni, eventi simili possono verificarsi inaspettatamente, sottolineando l’importanza di rimanere vigili anche in condizioni meteorologiche apparentemente tranquille.