Tragedia per il giovane tiktoker Davide Garufi: 21 anni e una vita spezzata, dietro ci sarebbero messaggi d’odio

Il 19 marzo, nel tardo pomeriggio, Davide Garufi, un ragazzo di 21 anni residente a Sesto San Giovanni (MI), ha tragicamente perso la vita, apparentemente suicidandosi con un’arma da fuoco. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social network, dove Garufi era conosciuto per i suoi video pubblicati su TikTok, piattaforma sulla quale aveva iniziato a condividere contenuti dal 2020.





Le autorità locali, in particolare i Carabinieri di Sesto San Giovanni, stanno attualmente indagando sulle circostanze che hanno portato Davide a compiere questo gesto estremo. Le indagini si concentrano anche sull’attività online del giovane, poiché alcuni utenti hanno segnalato episodi di bullismo che avrebbero colpito Garufi nel tempo, presumibilmente legati alla sua identità di genere.

Davide Garufi lavorava come commesso in un centro commerciale della zona, dove era spesso riconosciuto dai clienti per la sua presenza su TikTok. Nel suo lavoro, era addetto al reparto scarpe e, secondo quanto riportato, i clienti lo identificavano facilmente grazie ai suoi video, nei quali condivideva sketch umoristici e momenti personali. Tuttavia, la crescente popolarità non ha portato solo apprezzamenti; Garufi ha anche subito critiche e insulti, come confermato da amici e conoscenti, che hanno evidenziato come i commenti negativi fossero frequenti e riguardassero aspetti intimi della sua vita.

Le dinamiche di bullismo e le esperienze negative vissute da Davide sono attualmente oggetto di approfondimento da parte delle forze dell’ordine. Le indagini cercano di chiarire in che modo questi fattori abbiano potuto influenzare il suo stato d’animo e condurre a una decisione così drammatica.

Dopo la diffusione della notizia della sua morte, i social media sono stati invasi da reazioni contrastanti. Molti messaggi di odio sono emersi, con alcuni utenti che lo hanno accusato di aver simulato la propria morte per attirare attenzione, mentre altri hanno commentato in modo insensibile: “Ha fatto bene”. Tuttavia, ci sono stati anche messaggi di empatia e di riflessione, con alcuni che hanno affermato: “E comunque è colpa nostra”, evidenziando la responsabilità collettiva riguardo al bullismo e all’odio online.

La morte di Davide Garufi ha sollevato interrogativi sull’impatto delle interazioni digitali sulla vita dei giovani. La sua storia è un triste promemoria delle conseguenze che il bullismo e l’odio possono avere, specialmente su individui vulnerabili. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente i messaggi e le interazioni online per comprendere meglio il contesto in cui si è verificato questo tragico evento.

In un mondo sempre più connesso, la vicenda di Garufi sottolinea l’importanza di promuovere un ambiente online più sicuro e rispettoso. Le esperienze di bullismo, purtroppo, non sono rare e possono avere effetti devastanti sulla salute mentale delle vittime.