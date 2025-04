Travolta da un treno a Milano: 17enne perde la vita, accertamenti in corso.

Nella serata di venerdì 25 aprile, una drammatica fatalità ha colpito Milano. Una giovane di 17 anni è stata investita mortalmente da un treno mentre attraversava i binari nei pressi della stazione Greco-Pirelli, precisamente all’altezza di piazzale Egeo. La polizia sta indagando per chiarire le circostanze del tragico evento.





L’incidente si è verificato intorno alle 22:00, secondo quanto riferito dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu). I soccorsi sono arrivati sul luogo alle 22:21, mobilitando un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e la polizia ferroviaria sono stati prontamente allertati per gestire la situazione.

La vittima, di origine filippina, stava attraversando i binari con un monopattino insieme ai suoi genitori quando è sopraggiunto il treno regionale Trenord 25081, proveniente da Chiasso e diretto alla stazione di Porta Garibaldi. Il macchinista del treno non è riuscito a evitare l’impatto. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dai binari, permettendo agli operatori sanitari di trasportare la ragazza all’ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Purtroppo, nonostante gli sforzi per salvarla, la giovane è deceduta poco dopo il ricovero.

La polizia ferroviaria sta conducendo le indagini necessarie per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione, che potrebbero fornire dettagli cruciali per capire cosa sia accaduto. È stata disposta l’autopsia sulla salma per ottenere ulteriori informazioni.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza dei passaggi pedonali sui binari ferroviari. Le autorità stanno lavorando per garantire che simili incidenti non si ripetano, esaminando le misure di sicurezza attualmente in vigore e valutando possibili miglioramenti.

L’incidente ha portato alla luce la necessità di una maggiore consapevolezza e attenzione nei pressi delle aree ferroviarie, dove il rischio di incidenti è sempre presente. La comunità si stringe attorno alla famiglia della giovane, offrendo supporto in questo momento di dolore indescrivibile.

Mentre le indagini continuano, il focus rimane sull’importanza di garantire la sicurezza dei pedoni e di evitare tragedie simili. La polizia ferroviaria e le autorità competenti sono impegnate nel cercare di capire come sia potuto accadere un incidente di tale gravità, e quali misure possano essere implementate per prevenire future perdite di vite umane.