Trova una neonata nella spazzatura e la salva: “Pensavo fosse una bambola per mia figlia”

Una scoperta incredibile ha sconvolto la zona nord di Rio de Janeiro, in Brasile, nelle prime ore di martedì. Durante un turno di lavoro, lo spazzino Samuel da Silva dos Santos ha salvato una neonata abbandonata nella spazzatura. L’uomo, padre di tre figli, ha raccontato di aver trovato la bambina per puro caso, mentre stava per gettare un bidone nel camion autocompattatore. La neonata si trovava sotto una scatola di cartone ed è stata notata solo grazie alla sua attenzione.





«Inizialmente pensavo fosse una bambola Reborn, stavo già pensando di regalarla a mia figlia. Poi l’ho presa in mano e ho sentito che era troppo morbida», ha dichiarato Samuel da Silva dos Santos al quotidiano O Globo. Solo quando ha sollevato la scatola e toccato la bambina, si è reso conto che si trattava di una neonata vera. «L’ho tenuta stretta ancora un po’ e ha pianto. Il mio cuore si è fermato. Se fossimo andati al ritmo frenetico che facciamo di solito, non l’avremmo salvata», ha aggiunto.

Il salvataggio è avvenuto tra i quartieri di Quintino e Cascadura, una zona della città brasiliana. La scena è stata ripresa in un video dagli operatori ecologici presenti sul posto e mostra Samuel da Silva dos Santos con la neonata tra le braccia, visibilmente scosso, mentre chiama i suoi colleghi. Nel filmato si sente uno degli uomini dire: «L’hanno buttata nella spazzatura, amico. Nella spazzatura! Esseri umani, amico. Persone senza responsabilità».

Grazie alla tempestiva richiesta di soccorso, la bambina è stata trasportata all’ospedale pediatrico Herculano Pinheiro, dove ha ricevuto le cure necessarie. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, la neonata è ora in condizioni stabili e ricoverata in un’unità intermedia. L’equipe medica multidisciplinare sta continuando a monitorare la situazione e a fornire le cure indicate.

La scoperta di Samuel da Silva dos Santos ha suscitato grande emozione nella comunità locale. L’uomo, che lavora come spazzino e ha tre figli, ha espresso il desiderio di prendersi cura della bambina. «Mia moglie mi ha detto: portala da me, me ne occuperò io!», ha raccontato. La coppia sta ora cercando di avviare le procedure legali per ottenere la custodia della neonata. La moglie di Samuel, appena informata dell’accaduto, ha immediatamente manifestato la volontà di accogliere la bambina nella loro famiglia.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulle condizioni che hanno portato all’abbandono della neonata e sulla necessità di sensibilizzare la popolazione riguardo alla tutela dei bambini. La polizia locale ha aperto un’indagine per identificare i responsabili dell’abbandono e chiarire le circostanze in cui la bambina è stata lasciata tra i rifiuti.

Il gesto di Samuel da Silva dos Santos ha ricevuto ampi riconoscimenti, sia dai suoi colleghi che dalla comunità di Rio de Janeiro, che ha definito il suo intervento un atto eroico. La storia della neonata salvata per caso continua a commuovere e a ispirare, evidenziando l’importanza di piccoli gesti che possono fare la differenza tra la vita e la morte.