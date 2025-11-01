​​


FacebookWhatsApp

Ucciso un agente da baby criminali a bordo di un Suv: il collega è ricoverato in condizioni disperate

Emanuela B.
01/11/2025
Add comment
FacebookWhatsApp


Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Torre del Greco, in provincia di Napoli, nella notte scorsa, causando la morte di un agente di polizia e ferendo gravemente un altro. La vittima, Aniello Scarpati, 47 anni, assistente capo coordinatore presso il commissariato locale, è deceduto a seguito di un impatto devastante lungo l’autostrada Napoli-Salerno. Il suo collega, un agente di 35 anni, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale del mare di Napoli, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per lesioni agli organi interni.



L’incidente si è verificato mentre i due agenti erano impegnati in normali controlli notturni. Secondo le prime ricostruzioni, il SUV coinvolto, che procedeva in direzione opposta, ha travolto frontalmente la volante della Polizia di Stato. L’impatto è stato così violento che Scarpati è stato sbalzato a oltre dieci metri di distanza, morendo sul colpo. Il collega, che era alla guida, ha riportato gravi ferite e attualmente la sua vita è in pericolo.

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno già identificato i quattro occupanti del SUV, tra cui alcuni minorenni, ma il guidatore rimane irreperibile. Tutti i passeggeri si sono dati alla fuga senza prestare soccorso, ma sono stati comunque identificati dalle autorità.

Aniello Scarpati, sposato e padre di tre figli, era un poliziotto rispettato, noto per la sua dedizione al lavoro. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso il suo profondo cordoglio per la perdita dell’agente e ha dichiarato: “La morte di un agente della Polizia di Stato e il grave ferimento di un altro, durante il servizio, a Torre del Greco, mi addolorano profondamente. A nome mio personale e del Governo esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia del poliziotto deceduto e all’intera Polizia di Stato.”

Inoltre, Piantedosi ha sottolineato l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine, affermando che questo drammatico episodio evidenzia il valore e il rischio che affrontano quotidianamente per garantire sicurezza e legalità. Ha assicurato che lo Stato continuerà a sostenere le forze dell’ordine e a lavorare per migliorare le condizioni in cui operano.

Anche il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha voluto esprimere la sua vicinanza alla famiglia di Scarpati. In una dichiarazione, ha detto: “La sua dedizione e il suo sacrificio sono e saranno sempre un esempio per tutti noi. Ai suoi cari l’affetto e la vicinanza di tutte le donne e degli uomini della grande famiglia della Polizia di Stato.” Pisani ha anche seguito con apprensione le condizioni di salute del collega ferito.

La comunità di Torre del Greco è in lutto per la perdita di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri. La notizia della tragedia ha suscitato un forte sentimento di solidarietà tra i cittadini, che si uniscono nel dolore per la scomparsa di Aniello Scarpati e nella speranza di una pronta guarigione per il suo collega.

Le indagini proseguono, e le autorità stanno esaminando ogni aspetto dell’incidente per determinare le responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo prove e testimonianze per fare chiarezza su quanto accaduto e per garantire che venga fatta giustizia. Nonostante la gravità della situazione, la comunità spera che il poliziotto ferito possa riprendersi e tornare a svolgere il suo lavoro con la stessa dedizione che ha sempre dimostrato.



FacebookWhatsApp

Add comment

Potrebbe interessarti