Ultimo festeggia il compleanno con la ‘suocera’ Heather Parisi, il silenzio social di Jacqueline per la mamma

Il 27 gennaio segna una doppia celebrazione in casa Ultimo, ma la tensione tra la cantante Heater Parisi e il genero non passa inosservata.





Il 27 gennaio è una data particolarmente significativa per la famiglia di Ultimo. Non solo il cantante festeggia il suo 29° compleanno, ma anche la suocera Heater Parisi, mamma della compagna Jacqueline Luna Di Giacomo, spegne oggi 65 candeline. La giornata è stata segnata da festeggiamenti sui social da parte dei due protagonisti, ma dietro il sorriso c’è anche un silenzio che non è passato inosservato.

Heater Parisi ha scelto di condividere un messaggio sui social in occasione del suo compleanno, accompagnato da una foto suggestiva scattata nelle Filippine. “Ho 65 anni!!! Il tempo è un’emozione che si può vivere in lungo o in largo,” ha scritto, riflettendo sull’importanza di vivere ogni istante con intensità. Non è passata inosservata la sua visione sul passare degli anni: “Se lo si vive nel suo divenire, sempre uguale, dopo sessantacinque anni, si hanno sessantacinque anni. Se invece lo si vive, nella sua ampiezza… allora dopo sessantacinque anni ne avremo molti di meno”.

Nel giorno del compleanno di Heater, anche Ultimo ha celebrato il suo compleanno. Per il cantante, questo 29° compleanno è stato speciale, essendo il primo da papà. La festa è stata un’occasione per stare con gli amici e la famiglia, tra cui Jacqueline e il piccolo Enea. Sui social, Ultimo ha condiviso foto e video della serata, in cui ha scritto con entusiasmo: “Ieri solita festa all’Ultimo Records Palace. Grazie a tutti per lo tsunami di auguri. Sono un cazzo di acquario! Il primo compleanno da papà. L’ultimo compleanno da ventenne”.

Nonostante l’atmosfera di festeggiamento, nessun messaggio o interazione tra Ultimo e la sua suocera. I fan si sono accorti che Parisi e Ultimo non si sono scambiati auguri sui social, un silenzio che potrebbe spiegare la distanza tra loro. Non è una novità che Heater Parisi abbia sempre mantenuto una certa distanza dalla vita sentimentale della figlia, dichiarando in un’intervista recente: “Suocera di chi? Non so di cosa parli”, in riferimento al suo ruolo di suocera.

Anche Jacqueline non ha dedicato alcun messaggio alla madre per il suo compleanno. Al contrario, ha postato sui social un “regalo anticipato” per il compagno Ultimo, un pappagallino trovato nel giardino di casa. Questo gesto ironico, però, non è stato accompagnato da alcuna reazione nei confronti della madre, con cui sembra non esserci un buon rapporto. Da tempo, infatti, Parisi ha mantenuto le distanze da sua figlia, rifiutandosi di conoscere il piccolo Enea e non mostrando alcun interesse per la gravidanza.

Jacqueline, d’altra parte, ha più volte parlato pubblicamente del supporto che riceve dalla madre di Ultimo, Anna Sanseverino, che è stata un importante punto di riferimento, specialmente nell’ultimo periodo, durante la maternità.

Mentre il compleanno di Ultimo è stato un momento di celebrazione, la situazione familiare rimane tesa, con Heater Parisi che continua a mantenere la sua privacy, lontano dalle dinamiche familiari più intime.