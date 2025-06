Un 42enne statunitense scopre di essere stato sposato di nascosto dall’ex, che invia il certificato per posta insieme a un messaggio di “congratulazioni”.

Nel Texas, un uomo di 42 anni, Christopher Scott Mitchell, si è trovato suo malgrado sposato con la donna appena lasciata: ha scoperto la notizia ricevendo la copia del certificato di nozze da parte della sua ex, Kristin Marie Spearman — con un messaggio di auguri. L’assurda vicenda è stata confermata dalla polizia di Beverly Hills, Texas, e ha portato all’arresto della donna con l’accusa di stalking.





Il 42enne, ex compagno della 36enne Kristin, ha ricevuto a casa, circa due settimane fa, una busta contenente una copia del certificato di nozze accanto a un biglietto con scritto: “Agli auguri da tua moglie”, e la frase “Congratulazioni, magari chiama tua moglie”. L’uomo, che si era separato poco prima delle nozze, non aveva mai partecipato a nessuna cerimonia.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, Spearman avrebbe ingannato un pastore, convincendolo a benedire l’unione “senza la conoscenza o presenza dell’uomo” e in seguito avrebbe depositato il certificato presso l’ufficio del cancelliere della contea, formalizzando così il matrimonio a sua insaputa.

Dopo aver ricevuto il pacco, che includeva anche prodotti da bagno oltre ai documenti, la vittima ha sporto denuncia alla polizia locale. Le indagini hanno confermato il raggiro: Spearman è stata arrestata nei pressi di Hewitt, in Texas, con l’accusa di stalking di terzo grado. Successivamente trasferita al carcere della contea di McLennan, è stata rilasciata su cauzione, accompagnata da un’ordinanza di protezione d’emergenza.

Inquirenti hanno appurato che la coppia aveva ottenuto un certificato di matrimonio verso il 2 giugno, ma dopo un litigio la relazione era terminata. L’uomo aveva persino cambiato numero di telefono per interrompere ogni contatto. Spearman avrebbe tuttavia insistito, convincendo il pastore a procedere con la cerimonia in sua assenza.

Il pastore ora collabora con le autorità, dichiarando di essersi sentito truffato: convinto dalla presunta autenticità del matrimonio e dal rapporto di fiducia che riteneva esistesse con Spearman. Il poliziotto capo Kory Martin ha dichiarato che il sacerdote “ha espresso sincero rimorso per l’accaduto”, e che è in corso una verifica da parte dell’ufficio del procuratore distrettuale per stabilire eventuali ulteriori reati.