Un anno fa ho avuto una relazione con uno dei manager più importanti dell’azienda e, ancora oggi, faccio fatica ad andare avanti





All’epoca avevo 29 anni, lui 45. Non era un semplice dirigente: ricopriva un ruolo esecutivo, era ammirato da tutti e manteneva sempre un atteggiamento di superiorità verso chiunque. Eppure io ero completamente presa da lui, in modo irrazionale. Non sono mai stata il tipo da avventure occasionali o flirt: non avevo mai tradito, né avuto storie brevi. Per sette anni ero stata in una relazione stabile, l’unica della mia vita. Quando è successo con lui, però, non stavo più con il mio ex. Tengo a precisarlo perché non è qualcosa che mi rappresenta: sono una persona molto selettiva.





Eppure con quest’uomo sentivo quasi il bisogno di offrirmi a lui. Non so spiegare il motivo. Era duro, umiliante, spesso sprezzante, ma ai miei occhi risultava incredibilmente interessante. Una volta mi ha persino fatta sentire inutile, insinuando che non fossi intelligente, parlandomi dall’alto in basso e sminuendomi.

Non voglio che accada di nuovo. Non ci ho nemmeno mai riprovato, ma continuo a pensare a lui. Per fortuna lo incontro raramente: è molto più in alto di me nella gerarchia aziendale e nell’ultimo anno l’ho visto solo due volte, una nel parcheggio e una in un bar vicino all’ufficio. Ho anche assistito a una riunione che ha tenuto davanti a circa 300 persone. Non sono costretta a vederlo ogni giorno. Eppure non riesco a frequentare nessun altro: nessuno mi sembra paragonabile a lui.

Vorrei riuscire a trasformare questa esperienza in qualcosa di positivo, concentrarmi sul mio futuro e capire quali aspetti mi hanno attratta davvero, come la sua energia “maschile” e la sua ambizione professionale, per cercare un uomo che abbia quelle qualità. So razionalmente che lui non è la persona giusta per me. Ne sono consapevole. Ma dopo un anno non riesco ancora a lasciarlo andare.

Non trovo nessuno abbastanza attraente. Ho Tinder Premium, vedo centinaia di like, ma non riesco a farmi piacere nemmeno una o due persone. Cosa sta succedendo nella mia testa? E come posso superare tutto questo, se so che lui non fa per me?



