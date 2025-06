Un bambino di 4 anni è rimasto incastrato nello scivolo di un parco a Montella. Salvato grazie all’intervento immediato di Vigili del Fuoco fuori servizio

Un incidente inaspettato ha scosso la tranquillità di Montella, in provincia di Avellino, nella serata di lunedì 16 giugno. Un bambino di appena 4 anni è rimasto bloccato con una gamba tra il corrimano in legno e la lamiera di uno scivolo situato nel parco pubblico di via del Corso. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 20, ha generato momenti di forte apprensione per i presenti.





La madre e la nonna del piccolo, dopo aver tentato invano di liberarlo, hanno iniziato a urlare per attirare l’attenzione dei passanti. Fortunatamente, tra i presenti c’erano alcuni Vigili del Fuoco del distaccamento locale, che, pur essendo fuori servizio, non hanno esitato a intervenire per prestare soccorso.

I pompieri, accorsi immediatamente in abiti civili, hanno valutato la situazione e agito con prontezza per liberare il bambino. La gamba era rimasta incastrata a causa, probabilmente, dell’usura della struttura dello scivolo. Con grande professionalità, i Vigili del Fuoco sono riusciti a estrarre il piccolo in pochi minuti, evitando conseguenze più gravi.

Il bambino, fortunatamente, non ha riportato ferite importanti. Ha subito solo lievi escoriazioni ed è stato subito affidato alle cure della famiglia. L’intervento rapido e efficace dei pompieri ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Dopo il salvataggio, i Vigili del Fuoco hanno contattato la Polizia Locale per segnalare l’accaduto e organizzare un sopralluogo nell’area giochi. La giostrina in questione è stata messa temporaneamente fuori servizio in attesa delle verifiche necessarie per garantire la sicurezza della struttura. Il sopralluogo congiunto tra Vigili del Fuoco e Polizia Locale avrà luogo nella giornata successiva per accertare le condizioni dell’intero parco giochi.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato dei colleghi intervenuti. In una nota ufficiale, si legge: “Anche fuori servizio, i nostri uomini hanno dimostrato grande professionalità, senso del dovere e dedizione verso la comunità.”

L’incidente ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza delle strutture ludiche nei parchi pubblici. Episodi come questo sottolineano l’importanza di effettuare controlli regolari e interventi di manutenzione per evitare situazioni potenzialmente pericolose per i più piccoli.

Il parco pubblico di via del Corso è un luogo frequentato da molte famiglie della zona, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana. La vicinanza al distaccamento dei Vigili del Fuoco si è rivelata determinante in questa occasione, permettendo un intervento tempestivo che ha evitato conseguenze più gravi.

La vicenda ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza e alla competenza dei Vigili del Fuoco coinvolti. Tuttavia, resta alta l’attenzione sulla necessità di garantire che le aree giochi siano sempre sicure e adeguate all’utilizzo da parte dei bambini.