Un Boeing 787-8 Dreamliner di Air India torna a Hong Kong per avaria poco dopo il decollo

Un volo Air India da Hong Kong a Nuova Delhi è rientrato dopo circa un’ora per un guasto tecnico: l’audio del pilota “Non vogliamo continuare” mette in luce la prontezza dell’equipaggio.





Un altra turbolenza segna il recente calendario di incidenti che coinvolge la flotta Boeing 787-8 Dreamliner di Air India. Il volo AI 315, decollato da Hong Kong in mattinata e diretto a Nuova Delhi, ha iniziato una discesa all’altezza di 22 000 piedi, spingendo i piloti a richiedere il rientro immediato nella città di partenza .

Nel corso della comunicazione con il controllo del traffico aereo è stato chiaramente registrato: “for technical reasons, we would like to stay closer to Hong Kong… We don’t want to continue further” . Pochi momenti dopo, l’aereo, in volo da circa 90 minuti, è rientrato senza incidenti, atterrando in sicurezza all’aeroporto internazionale di Hong Kong alle 13:15 ora locale .

La decisione tempestiva ha evitato conseguenze maggiori. Un portavoce di Air India ha definito il rientro una misura precauzionale e ha garantito che i tecnici effettueranno controlli approfonditi sul velivolo . Nell’emergenza i passeggeri sono stati assistiti con voli alternativi verso Nuova Delhi per ridurre al minimo i disagi .

Questo evento segue di pochi giorni un disastroso schianto verificatosi ad Ahmedabad, sempre con un Boeing 787-8 Dreamliner operato da Air India: il volo AI 171, diretto a Londra Gatwick, è precipitato poco dopo il decollo, causando almeno 241 vittime a bordo e una ventina a terra; un solo passeggero è sopravvissuto .

L’incidente del volo AI 171 ha spinto le autorità indiane a richiedere controlli urgenti su tutti i Boeing 787 in servizio con compagnie nazionali e ha visto Air India esortata ad adottare standard di sicurezza più elevati dalla sua direzione .

Anche Boeing e GE Aerospace si sono impegnate a cooperare alle indagini internazionali, mentre l’attenzione dell’opinione pubblica resta alta: l’ultimo rientro da Hong Kong, benché risolto senza conseguenze, alimenta interrogativi sulla sicurezza operativa della serie 787 .

In particolare, emergono dubbi su possibili malfunzionamenti ai sistemi dei flap o ai motori, simili a quelli ipotizzati dagli esperti sull’aereo precipitato in India . Al momento, Air India non ha divulgato dettagli sul guasto tecnico che ha interessato il volo AI 315.

Secondo fonti di Reuters, il rientro è avvenuto senza disturbi al traffico aeroportuale ed è stato gestito “in qualità di abbondante precauzione”, mentre l’aereo, sette anni di età, è ora fermo per ispezioni .