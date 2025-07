Un camion si ribalta sulla A4, bloccando tre corsie e causando la chiusura del tratto tra Latisana e Portogruaro. Due passeggeri ricoverati in ospedale

Nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente ha paralizzato la circolazione sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia. Un camion, trasportante materiale elettrico, si è ribaltato invadendo tre corsie della carreggiata. La causa dell’incidente è stata attribuita allo scoppio dello pneumatico anteriore sinistro del mezzo. A bordo si trovavano un uomo e una donna, entrambi trasportati in ospedale per accertamenti e cure.





L’incidente è avvenuto intorno alle 14:20 e ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e del personale della società autostradale per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Lo svincolo di ingresso a Latisana è stato chiuso, con uscita obbligatoria per i veicoli provenienti da Trieste. La circolazione è stata deviata sulle strade statali e provinciali, causando notevoli disagi nei centri urbani di Ronchis, San Michele al Tagliamento, Portogruaro e Latisana, dove si sono registrati ingorghi e rallentamenti.

Secondo le prime ricostruzioni, lo pneumatico anteriore sinistro del camion sarebbe esploso improvvisamente, provocando la perdita di controllo del veicolo e il suo successivo ribaltamento. Il mezzo pesante trasportava materiale elettrico, ma fortunatamente non risultano ulteriori danni alle infrastrutture o ad altri veicoli coinvolti nell’incidente. I due passeggeri, prontamente soccorsi dai sanitari intervenuti sul posto, sono stati trasferiti in ospedale per ricevere assistenza medica.

La società Autostrade Alto Adriatico ha diffuso un comunicato invitando gli automobilisti a evitare il tratto interessato e a seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità. La situazione, secondo le autorità competenti, potrebbe tornare alla normalità solo in serata, una volta completate le operazioni di rimozione del camion e ripristino della carreggiata.

Parallelamente, nella mattinata di oggi un altro episodio ha interessato le infrastrutture autostradali della zona. Il Raccordo Autostradale 13 Sistiana-Trieste era stato temporaneamente chiuso a causa dell’incendio di un autoarticolato in località Prosecco. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e bonificare l’area, la circolazione è stata ripristinata. Questo duplice evento ha ulteriormente aggravato i disagi per gli automobilisti nella regione.

La chiusura del tratto autostradale ha avuto ripercussioni anche sul traffico locale, con un aumento significativo della congestione sulle strade alternative utilizzate dagli automobilisti per bypassare l’area interessata. Le autorità locali hanno segnalato difficoltà nella gestione del flusso veicolare nei comuni vicini al tratto chiuso. I centri urbani di Latisana, Ronchis, San Michele al Tagliamento e Portogruaro hanno registrato un incremento del traffico, con rallentamenti che hanno coinvolto anche i residenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti numerosi operatori per gestire l’emergenza, tra cui personale della società autostradale, forze dell’ordine e squadre di soccorso. Le operazioni di rimozione del mezzo ribaltato sono ancora in corso, mentre si procede con le verifiche sulla sicurezza della carreggiata prima della riapertura al traffico.