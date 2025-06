Un furgone perde il controllo e travolge veicolo e negozio ai Quartieri Spagnoli causando panico e tre feriti gravi.

Un violento incidente si è verificato questa mattina del 17 giugno 2025 in via Francesco Girardi, una stretta arteria che collega il Corso Vittorio Emanuele e l’ex ospedale militare con via Toledo, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Napoli . Un autocarro guidato da un 48enne napoletano ha improvvisamente perso il controllo durante la discesa, schiantandosi prima contro un’auto in risalita per poi terminare la sua corsa contro la vetrina di un negozio, restando incastrato tra pareti laterali della strada .





Secondo quanto ricostruito, nell’urto sono rimasti coinvolti i conducenti dei tre veicoli. Il 48enne, intrappolato nell’abitacolo, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con attrezzature da taglio (i “flex”) per liberarlo . Presenti sul posto anche gli agenti dell’infortunistica stradale della Polizia Locale di Napoli, diretti dal comandante Enzo Cirillo e sotto il coordinamento del comandante generale Ciro Esposito, oltre ai caschi rossi e alla Polizia di Stato del commissariato situato poco più avanti lungo la stessa strada .

L’impatto ha causato gravi danni al furgone, il cui muso è crollato su sé stesso, intrappolato nello spazio angusto offerto da via Girardi, costringendo le autorità a chiudere l’arteria al traffico. Le ambulanze del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro hanno preso in carico i tre conducenti, trasportati in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, non risultano condizioni di pericolo di vita per i coinvolti .

Le dinamiche del sinistro non sono ancora interamente chiare: sebbene l’ipotesi prevalente sia quella di una perdita di controllo del furgone durante la discesa, è in corso un’indagine approfondita da parte della Polizia Locale per accertare eventuali responsabilità o cause esterne.

Il fatto ha suscitato momenti di forte tensione nel popoloso quartiere, già affollato di residenti e turisti, dove il brusco rumore dell’impatto e la presenza di mezzi di soccorso hanno richiamato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno filmato l’accaduto con i telefoni cellulari.

Le operazioni di soccorso si sono concluse dopo alcune ore, con la rimozione del furgone e la conseguente riapertura di via Francesco Girardi al traffico veicolare. Tuttavia, il traffico nella zona è rimasto rallentato a lungo e la presenza delle forze dell’ordine è proseguita per permettere rilievi e messa in sicurezza dell’area.

Sul fronte sanitario, seppure i tre conducenti siano stati ricoverati in codice rosso, fonti ospedaliere hanno comunicato che attualmente nessuno dei feriti versa in pericolo di vita. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle loro condizioni mediche né sull’identità delle altre due persone coinvolte, in attesa di comunicati ufficiali da parte delle autorità competenti.