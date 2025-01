Un gigantesco “crostaceo marino” riemerge dagli abissi del Vietnam: gli hanno dato il nome di Darth Vader

Un team di ricerca internazionale ha recentemente scoperto un crostaceo isopode, appena scoperto, che vive nelle acque profonde al largo del Vietnam. Dal genere gigante o “supergigante” Bathynomus, la nuova specie è stata battezzata Bathynomus vaderi in relazione al personaggio del film Darth Vader di Star Wars, poiché la forma della testa del crostaceo ricorda l’elmo del famoso signore dei Sith.





Bathynomus vaderi: un gigante delle profondità marine

Questa specie appena descritta misura circa 32 cm di lunghezza e pesa circa 1 kg. Gli scienziati ritengono che esistano esemplari ancora più grandi nelle profondità marine. Per un confronto più approfondito, Bathynomus giganteus, il più grande membro conosciuto del genere, può superare i 70 cm e far pendere la bilancia a oltre due chilogrammi.

Una scoperta scientifica dai mercati ittici. Secondo il dott. Peter Ng, del Lee Kong Chian Natural History Museum di Singapore, Bathynomus vaderi si trova in un mercato ittico vietnamita. Gli animali sono stati catturati tramite trappole in acque profonde tra le isole Spratly situate al centro del Mar Cinese Meridionale.

Secondo gli scienziati, i mercati ittici sono un tesoro inestimabile per la scoperta di nuove specie. Spesso creature sconosciute alla scienza finiscono per essere vendute semplicemente come “prelibatezze”. In questo caso, i crostacei giganti sono noti in Vietnam come “insetti marini” o bọ biển. Ma contrariamente a quanto suggerisce il loro nome, non sono nemmeno insetti. Come sostengono gli scienziati, gli insetti sono una classe di artropodi con tre paia di zampe, mentre gli isopodi giganti, come Bathynomus vaderi, sono crostacei.

Gli scienziati hanno notato che da cinque a dieci anni fa, queste aragoste non avevano molto valore nei mercati locali perché venivano fissate tariffe basse. Tuttavia, con l’espansione del commercio online, ora vengono vendute a prezzi molto alti poiché i pescatori sviluppano il loro sapore per la vendita.

La diagnosi di B. vaderi si basa essenzialmente su alcune caratteristiche distintive. Il coautore in primo piano, il dott. Nguyen Thanh Son, ha specificato: “La nuova specie possiede un clipeo protonimico con il carattere di margine laterale parallelo al margine distale concavo e apice strettamente acuto”, e uno stilo copulatore “distalmente ristretto e curvo posteriormente” più 11 spine pleotelson che sono acutamente curve verso l’alto.

Queste caratteristiche anatomiche sono piuttosto complesse ma sono fondamentali per differenziare Bathynomus vaderi da altre specie all’interno del genere. Si ritiene che il crostaceo abbia un’ampia distribuzione e non sia esclusivo delle isole Spratly, ma dovrebbe coprire gran parte del Mar Cinese Meridionale.

Le specie di Bathynomus di acque profonde svolgono un ruolo ecologicamente importante nella rete di alimentazione delle comunità bentoniche di acque profonde come spazzini obbligati che rimuovono i resti organici consumando cadaveri che cadono sul fondo del mare. In questo senso, sembrerebbero paragonabili ai nostri (terrestri) onischi (Armadillidium vulgare), che sono anche descritti da un prospettiva della storia della vita in questi termini.

La scoperta di Bathynomus vaderi sp. n. è stata pubblicata sulla rivista Zookeys in un articolo intitolato “Una nuova specie di Bathynomus supergigante A. Milne-Edwards, 1879 (Crustacea, Isopoda, Cirolanidae) dal Vietnam, con note sulla tassonomia di Bathynomus jamesi Kou, Chen & Li, 2017”. Questa ricerca non descrive solo la nuova specie, ma apporta anche le necessarie correzioni alla beta tassonomica di altre specie di Bathynomus.