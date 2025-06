Un lutto nel mondo della TV: Marise Wipani, nota per il suo ruolo in Xena: Principessa Guerriera, è morta a 61 anni

Marise Gael Wipani, nota al pubblico soprattutto per il ruolo di Kanae in Xena: Principessa Guerriera e per le sue apparizioni in Hercules: The Legendary Journeys e Soldier Soldier, si è spenta il 6 giugno 2025, il giorno del suo 61° compleanno . L’annuncio è stato pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove si legge: “Marise passed peacefully today on her 61st birthday surrounded by family and friends” . Il messaggio, ripreso anche da E! News, recitava: “I have shuffled off this mortal coil. Good byyye, good luuuck, good God!!!” – frase tratta da Driving Miss Daisy .





Nata il 6 giugno 1964 in Nuova Zelanda, Wipani cresciuta nel quartiere di Ponsonby, ha iniziato la sua carriera a 17 anni quando, dopo essere stata notata in uno studio fotografico, ha partecipato al concorso di Miss Nuova Zelanda – classificandosi seconda dietro Lorraine Downes . In un’intervista con The New Zealand Herald, la stessa Wipani ha dichiarato: “It would have been my worst nightmare… I dodged a bullet. Seriously, it’s just not my cup of tea.” .

La sua carriera è iniziata in tv nel programma di sketch The Billy T. James Show, per poi arrivare al cinema con Came a Hot Friday (1985), dove ha interpretato Esmerelda . Nel 1987 è diventata una delle prime presentatrici in diretta del Lotto in Nuova Zelanda, conquistando il soprannome di “Lotto Lady” . Dal 1991 ha scelto di dedicarsi interamente alla recitazione, ottenendo ruoli in Grievous Bodily Harm (1988), Rafferty’s Rules (1991), Soldier Soldier (1993), la soap Shortland Street, la saga di Hercules (1994–1995), Street Legal (2000) e infine Xena (2001) nei panni di Kanae, regina amazzone in un episodio della sesta stagione .

Negli anni successivi, Marise ha partecipato a produzioni come Rude Awakenings (2007) e ha fatto ritorno a Shortland Street nel 2008 con un nuovo personaggio, Rebecca Scott . Con il passare del tempo, ha rallentato il ritmo professionale per prendersi cura della madre e vivere più tranquillamente, lavorando anche in un café e in ruoli minori .

Secondo un’amica vicina, Marise stava portando avanti un tumore al seno al momento della scomparsa . La stessa amica, Jo Storry, ha raccontato a NZ Herald che Wipani ha saputo “gestire la sua uscita di scena”, trascorrendo gli ultimi giorni circondata da affetto e leggerezza. “We went through old photos and talked about old friends’ ex‑boyfriends…” . Jo ha definito quel gesto “un po’ teatrale, tipico di un’attrice”, sottolineando che Marise ha mantenuto uno spirito positivo fino alla fine .

La notizia ha suscitato numerosi tributi nel settore. Lucy Lawless, celebre protagonista di Xena, l’ha definita “a beautiful soul” . Chris Graves, coreografo sul set di Came a Hot Friday, ha ricordato di averla aiutata in scena a padroneggiare un passo di danza: “Marise was special…” . Theresa Healey, sua collega in Shortland Street, l’ha descritta con affetto: “Marise was beautiful inside and out… She had … a wickedly wonderful sense of humour. Very sad for everyone – especially her whanau.” . Anche Pio Terei, attore e comico, ha elogiato la sua eleganza e il ruolo che ha avuto nella visibilità dei Māori nei media mainstream .

Un altro affettuoso omaggio è arrivato da Jay Laga’aia, con cui aveva recitato in Soldier Soldier. Ha scritto: “Sister I am devastated… We have worked together… Travel well my sister, love you always.” . Sul web, i fan hanno ricordato la sua interpretazione di Kanae come “eternal Queen” di Xena, un “performer feroce, presenza di saggezza e spirito” .

In Italia Marise Wipani è stata meno nota rispetto a Lucy Lawless, tuttavia apprezzata dagli estimatori delle serie fantasy e d’avventura. La ricorderemo per i suoi personaggi forti e per la sensibilità con cui ha affrontato la sua vita professionale e personale. Anche nell’ultimo saluto, ha mostrato consapevolezza e dignità, lasciando un messaggio potente e distintivo.