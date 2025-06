Un maestro del Michigan, Dan Shutes, condivide un messaggio emozionante sul valore delle amicizie, diventato virale grazie a un video diffuso sui social

Ogni anno, al termine delle lezioni, molti insegnanti trovano modi diversi per salutare i propri studenti. Alcuni lasciano un messaggio scritto, altri organizzano attività speciali o si limitano a un semplice augurio di buone vacanze. Dan Shutes, maestro di quinta elementare in Michigan, ha scelto un approccio diverso, condividendo un messaggio profondo e significativo con i suoi alunni. Quest’anno, il suo discorso è stato registrato in un video che ha rapidamente conquistato il pubblico online, toccando il cuore di milioni di persone.





Il messaggio di Shutes si concentra sull’importanza di scegliere con attenzione le persone da frequentare. Nel video, registrato l’ultimo giorno di scuola, il maestro si rivolge alla sua classe con voce ferma ma emozionata, sottolineando quanto le amicizie e le influenze esterne possano modellare il carattere e il comportamento di una persona. “Frequentate quattro ragazzi pigri, e diventerete il quinto. State con quattro maleducati, e sarete il quinto. Ma se vi circondate di gentilezza, rispetto e impegno, diventerete anche voi il quinto”, ha affermato.

La scena descritta da Shutes è stata particolarmente toccante: “La stanza era completamente silenziosa mentre parlavo – e questo ha detto più di qualsiasi parola”, ha raccontato al sito americano Today. Nonostante si trattasse dell’ultimo giorno di scuola, momento in cui solitamente l’attenzione degli studenti tende a calare, ogni alunno sembrava ascoltare con grande attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dan Shutes |Teacher| (@mr_shutes)

Il cuore del messaggio di Shutes risiede nell’invitare i giovani a circondarsi di persone che possano influenzarli positivamente e aiutarli a crescere. “Trovate i ragazzi che vi rendono migliori – quelli che vi tengono lontani dai guai, che vi cercano se pensano che qualcosa non va”, ha aggiunto. Questo consiglio risulta particolarmente rilevante per gli studenti che si preparano a passare dalla scuola primaria alla scuola media, un momento spesso delicato e carico di sfide.

Secondo Shutes, questa transizione è diventata ancora più complessa a causa dell’influenza crescente dei social media e degli smartphone nella vita quotidiana dei giovani. Il suo discorso non si limita però ai soli studenti: il messaggio è stato accolto con entusiasmo anche dagli adulti che lo hanno ascoltato online. In pochi giorni, il video ha accumulato milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti positivi.

Molti insegnanti hanno espresso gratitudine verso Shutes per aver condiviso un messaggio così significativo. Una docente ha commentato: “Mi hai appena dato le parole giuste per salutare i miei alunni. Dopo 23 anni di insegnamento, fatico ancora a dire addio”. Questo dimostra come le parole del maestro del Michigan abbiano avuto un impatto non solo sui suoi studenti, ma anche su colleghi e genitori.

Durante un’intervista con Today, Shutes ha spiegato che ogni anno condivide lo stesso messaggio con i suoi studenti, ma solo quest’anno ha deciso di registrarlo in un video. L’intento era quello di lasciare un segno duraturo nei suoi alunni, ma l’effetto è andato ben oltre le aspettative. Il video è diventato virale, raggiungendo persone di tutte le età e ispirando riflessioni sul valore delle relazioni nella vita quotidiana.