Un noto politico britannico, in vacanza a Capri, è stato vittima di un’aggressione e rapina: rubato un orologio Richard Mille dal valore di oltre 200mila euro

Un episodio di cronaca ha scosso la tranquilla atmosfera di Capri, celebre località turistica italiana conosciuta per le sue boutique di lusso e le bellezze naturali. In via Camerelle, una delle strade più esclusive dell’isola, il politico britannico Ara Darzi, 65 anni, membro della Camera dei Lord e già sottosegretario alla Sanità nel governo laburista di Gordon Brown, è stato aggredito da due uomini che gli hanno strappato dal polso un prezioso orologio Richard Mille RM 07, stimato in oltre 200mila euro.





L’incidente si è verificato mentre Ara Darzi si trovava in vacanza in Italia. Il politico, che è un assiduo frequentatore dell’isola, stava trascorrendo alcuni giorni di relax a bordo di uno yacht ormeggiato nelle acque di Capri. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, attirando l’attenzione dei passanti e generando immediato scompiglio nella zona.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, i malviventi hanno agito con rapidità e determinazione. Dopo aver sottratto l’orologio, si sono allontanati correndo lungo la discesa che conduce alla panoramica via Krupp, una delle aree più suggestive dell’isola. La vittima della rapina non ha riportato ferite fisiche, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra residenti e turisti.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti prontamente i carabinieri della stazione di Capri e la Polizia municipale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli investigatori stanno cercando di identificare i responsabili, descritti come giovani, e le ricerche continuano su tutto il territorio isolano.

L’orologio rubato, un modello Richard Mille RM 07, è particolarmente pregiato e appartiene a una serie prodotta dalla nota azienda svizzera Les Breuleux. Questi accessori sono famosi per il loro design esclusivo e i materiali di altissima qualità utilizzati nella loro realizzazione. Il valore degli orologi della serie RM 07 varia significativamente, con prezzi che partono da circa 100mila euro e possono arrivare fino a quasi 2 milioni di euro, a seconda delle specifiche richieste dal cliente e degli eventuali dettagli personalizzati.

Nel caso dell’orologio sottratto a Ara Darzi, il valore stimato supera i 200mila euro, con alcune fonti che ipotizzano possa arrivare fino a 300mila euro. Tuttavia, una valutazione precisa risulta complessa senza conoscere nel dettaglio i materiali e gli elementi decorativi presenti sul quadrante o sul cinturino.

L’episodio ha acceso i riflettori sulla sicurezza nelle aree turistiche di lusso e sulla vulnerabilità dei visitatori che indossano oggetti di grande valore. Via Camerelle, conosciuta per ospitare boutique di alta moda e marchi prestigiosi, è una meta frequentata da vip e personalità internazionali, ma eventi come questo evidenziano la necessità di maggiore attenzione e prevenzione.