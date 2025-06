Un operaio di Castelnuovo Garfagnana vince 500 euro al gratta e vinci e, tentata nuovamente la fortuna, si aggiudica 2 milioni di euro con un secondo biglietto

Un incredibile colpo di fortuna ha colpito un operaio di Piano Pieve, frazione di Castelnuovo Garfagnana, in provincia di Lucca. Dopo aver vinto 500 euro con un gratta e vinci, il 60enne ha deciso di tentare nuovamente la sorte, acquistando un altro biglietto che si è rivelato vincente per la straordinaria cifra di 2 milioni di euro. Questo evento ha rapidamente catturato l’attenzione della comunità locale, dove la notizia di una vincita milionaria ha suscitato entusiasmo e gioia.





La mattina di sabato 7 giugno, il fortunato operaio si è recato al bar ricevitoria “Da Beppe”, un luogo di ritrovo abituale per i residenti e, in particolare, per i giocatori. I gestori del bar, che non avevano mai assistito a una vincita di tale portata, hanno raccontato come l’uomo avesse inizialmente acquistato tre biglietti da cinque euro ciascuno, grattandoli subito dopo l’acquisto. La sua prima vincita, di 500 euro, lo ha spinto a rientrare nel locale per incassare il premio.

Non soddisfatto della vincita iniziale, l’operaio ha deciso di investire i 500 euro appena guadagnati in un quarto biglietto, questa volta da 10 euro. Uscito dal bar, ha grattato il nuovo tagliando e ha scoperto di aver vinto un premio straordinario di 2 milioni di euro. La notizia ha immediatamente creato un’atmosfera di incredulità e festeggiamenti tra i presenti.

“Anche lui non ci credeva. Evidentemente doveva essere il suo giorno fortunato,” hanno commentato i gestori del bar, sottolineando l’eccezionalità della situazione. Le emozioni erano palpabili, e molti clienti hanno festeggiato insieme all’operaio, che ha dovuto controllare più volte il biglietto per assicurarsi che la sua vincita fosse reale.

Il vincitore, che si avvicina alla pensione, ha dichiarato di voler godere della sua nuova fortuna, ma non senza prima affrontare gli obblighi fiscali. Infatti, dovrà versare circa 400.000 euro all’Agenzia delle Entrate, corrispondente al 20% di tassazione sulle vincite superiori a 500 euro. Questa somma, sebbene significativa, lascia comunque all’operaio una cospicua somma da utilizzare per migliorare la sua vita e quella dei suoi cari.

La vincita ha avuto un impatto notevole sulla comunità di Castelnuovo Garfagnana, che non aveva mai assistito a un evento di tale portata. La gioia e l’entusiasmo per il successo del concittadino hanno unito i residenti, che si sono congratulati con lui e hanno condiviso la notizia con amici e familiari.

Il bar “Da Beppe” è diventato il fulcro di celebrazioni e racconti legati alla fortunata vincita. I gestori del locale hanno espresso la loro felicità per aver potuto assistere a un evento così straordinario, augurandosi che la fortuna possa continuare a sorridere anche ad altri clienti. La storia di questo operaio, che ha trasformato una semplice visita al bar in un momento di vita straordinario, è destinata a rimanere impressa nella memoria della comunità.