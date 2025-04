Un rapper adolescente si spara accidentalmente mentre registra un video per i social media

La famiglia chiede supporto dopo la tragica scomparsa di Rylo Huncho





Suffolk, Virginia – Rylo Huncho, un giovane rapper di 17 anni, ha perso tragicamente la vita dopo essersi accidentalmente sparato alla testa mentre registrava un video per i social media.

L’incidente è avvenuto il 15 maggio, quando la polizia ha confermato la morte di un ragazzo di 17 anni nella sua abitazione. Il rapporto ufficiale ha indicato come causa del decesso una ferita da arma da fuoco autoinflitta accidentalmente.

Sebbene inizialmente le autorità non abbiano rilasciato il nome della vittima, la famiglia ha successivamente confermato che si trattava di Raleigh, vero nome del giovane, attraverso l’apertura di una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la madre in questo momento di dolore.

L’appello della famiglia

Nella pagina di raccolta fondi è stata condivisa una foto di Huncho insieme a un messaggio toccante:

“Mia zia ha recentemente perso il suo unico figlio, di soli 17 anni, a causa di un colpo d’arma da fuoco autoinflitto. Era tutto per lei. Madre single, ha sempre fatto di tutto per garantire il meglio a suo figlio.”

La famiglia ha dichiarato di essere ancora in cerca di risposte su come siano andate esattamente le cose.

“Qualsiasi aiuto, anche il più piccolo, può fare la differenza in questo momento così difficile.”

Inoltre, nel messaggio si legge:

“Era il suo unico figlio, così come lei era figlia unica. Erano sempre solo loro due. Vi chiediamo di tenerci nelle vostre preghiere. Grazie di cuore.”

Il video e i dettagli della tragedia

Dopo la sua scomparsa, sui social media è emerso un video in cui si vede Huncho cantare e ballare nella sua stanza mentre impugna una pistola, che stava usando come parte della registrazione per le sue Instagram Stories.

Secondo alcune fonti, il giovane potrebbe aver accidentalmente disattivato la sicura dell’arma, causando lo sparo fatale.

Non sarebbe stato il primo episodio in cui Huncho mostrava l’arma online: alcuni utenti hanno segnalato che il rapper aveva già esibito la stessa pistola in un video pubblicato su TikTok nei mesi precedenti.

Il ricordo di amici e insegnanti

Dopo la tragedia, molti messaggi di cordoglio sono stati condivisi in memoria di Rylo Huncho, che vantava 27.000 follower su Instagram e oltre 680 ascoltatori mensili su Spotify.

Kara Dorsey, insegnante della scuola frequentata dal giovane, ha espresso il proprio dolore:

“Anche se non ho avuto la possibilità di conoscere questo ragazzo, oggi ho incontrato suo cugino e un amico stretto. Durante la pausa pranzo, camminavano silenziosamente per i corridoi, chiedendo ai membri dello staff di condividere il link alla raccolta fondi per aiutare la madre a dare un ultimo saluto al suo unico figlio.”

La raccolta fondi

Ad oggi, la campagna GoFundMe ha raccolto oltre 6.000 dollari, con un obiettivo fissato a 15.000 dollari per sostenere le spese del funerale.

Per chi volesse contribuire, è possibile donare attraverso la pagina ufficiale della raccolta fondi.