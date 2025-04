Un tempo era una vera bellezza, ma ha trasformato il suo volto per assomigliare a una bambola

Andreas era una ragazza comune, con un aspetto naturale e armonioso. Ma cinque anni fa ha deciso di intraprendere un percorso radicale per cambiare completamente il proprio volto. L’ispirazione? Le famose bambole Bratz, note per i loro occhi grandi, nasi minuscoli e labbra estremamente voluminose. 😯





Spinta dal desiderio di emulare quel modello estetico, Andreas si è posta un obiettivo ambizioso: ottenere le labbra e gli zigomi più grandi del mondo.

Nel corso di questi anni ha già ricevuto 34 iniezioni di acido ialuronico solo sulle labbra, per un costo complessivo di circa 8.000 sterline (quasi 10.000 dollari). 😱 E non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Molte cliniche, preoccupate per i possibili rischi, hanno rifiutato di proseguire con nuove iniezioni. Tuttavia, Andreas è determinata a continuare, convinta che ogni sacrificio sia necessario per raggiungere il suo ideale.

Ammette apertamente di avere difficoltà a mangiare e persino a parlare, ma considera questi disagi come un piccolo prezzo da pagare per realizzare il proprio sogno.

Attualmente ha spostato l’attenzione sugli zigomi. Finora ha effettuato quattro iniezioni e ne ha in programma altre due, per un investimento totale di circa 2.000 sterline solo in questa fase.

Il risultato? Un volto dai tratti sempre più marcati e somiglianti a quelli di una bambola. E secondo lei, è proprio questo il risultato desiderato.

Nonostante le numerose critiche ricevute sui social e nella vita reale, Andreas ignora i giudizi negativi. Per lei, ciò che conta davvero è l’amore per se stessa e la libertà di esprimersi attraverso il proprio aspetto.

Tuttavia, molti medici esprimono seria preoccupazione per la sua salute. Gli specialisti avvertono che un uso eccessivo di filler può causare danni irreversibili, come la perdita di sensibilità, infiammazioni croniche o, nei casi più gravi, necrosi dei tessuti.

Per questo, le è stato consigliato di monitorare con attenzione ogni minimo cambiamento e di ascoltare i segnali del proprio corpo.

Ma Andreas non intende tornare indietro. “Sto perseguendo il mio obiettivo e nulla potrà fermarmi”, afferma con determinazione.