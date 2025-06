Un ultraleggero è precipitato a Peri, frazione di Dolcé, vicino ai binari della ferrovia Verona-Brennero. Due feriti lievi, circolazione ferroviaria rallentata

Un incidente aereo si è verificato nella mattinata di oggi a Peri, frazione del comune di Dolcé, in provincia di Verona, al confine con il Trentino-Alto Adige. Un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi della linea ferroviaria Verona-Brennero, causando danni ai cavi elettrici e interrompendo temporaneamente il traffico ferroviario.





Secondo le prime informazioni, il piccolo aereo si è schiantato al suolo vicino ai binari ferroviari. A bordo del mezzo si trovavano due persone che, fortunatamente, sono riuscite a uscire autonomamente prima che il velivolo prendesse fuoco. Entrambi sono rimasti feriti, ma le loro condizioni non risultano gravi. Sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento a Verona dal personale sanitario del Suem 118 intervenuto sul posto.

Nella caduta, l’ultraleggero ha tranciato i cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria del Brennero, causando disagi alla circolazione dei treni. La linea ferroviaria è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme sviluppatesi dopo l’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, la Polizia Ferroviaria e i tecnici delle ferrovie per valutare i danni e ripristinare la funzionalità della linea. Secondo quanto comunicato da Trenitalia tramite il servizio Infomobilità, “la circolazione è rallentata per il ripristino della linea dopo un intervento dei Vigili del Fuoco a Peri“. I treni ad alta velocità potrebbero subire ritardi fino a 30 minuti, mentre per i convogli Intercity e Regionali i tempi di percorrenza potrebbero allungarsi fino a 60 minuti. Alcuni treni regionali potrebbero inoltre subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

Fortunatamente, al momento dell’incidente, nessun treno si trovava in transito sulla tratta interessata. La prontezza dei soccorsi e l’assenza di convogli in movimento hanno evitato conseguenze più gravi.

L’incidente ha attirato l’attenzione non solo per i disagi alla rete ferroviaria ma anche per la dinamica dell’accaduto. Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le cause della caduta del velivolo. Non si esclude che possano essere state coinvolte condizioni meteorologiche o problemi tecnici al mezzo. Al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali in merito.

I tecnici delle ferrovie stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica e garantire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Per aiutare i viaggiatori a gestire eventuali disagi, Trenitalia consiglia di verificare lo stato del proprio treno attraverso il portale “Cerca Treno”, disponibile online.