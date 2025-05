Un uomo anziano stava curando la tomba di suo figlio, quando il suo cane iniziò a scavare qualcosa nel terreno

Fedir Petrovics desiderava da tempo recarsi al cimitero per visitare la tomba del figlio, ma le sue condizioni di salute non gli avevano permesso di esaudire questo desiderio per molto tempo.

Aveva già preparato la vernice e gli attrezzi, e quella mattina si sentiva meglio del solito.

Dopo colazione, cominciò a prepararsi.





Due mesi prima aveva notato che la recinzione intorno alla tomba era caduta, e il piccolo cancello pendeva storto.

Non era sorprendente: erano ormai passati quasi dieci anni da quando aveva seppellito suo figlio.

Certo, Saska non era suo figlio biologico.

Fedir Petrovics e sua moglie avevano vissuto insieme per vent’anni, ma non erano riusciti ad avere figli.

Dopo lunga riflessione, decisero di adottarne uno da un orfanotrofio.

Lì, la loro attenzione fu subito catturata da un bambino piccolo e fragile, di circa cinque anni, che fissava davanti a sé con sguardo triste.

Vedendolo, il cuore di Fedir Petrovics si strinse.

— Perché questo bambino è sempre solo? — chiese.

— Saska è un caso particolare — risposero. — Sua madre lo ha lasciato qui sei mesi fa. Fu una scena straziante.

Saska piangeva, non voleva separarsi da lei, e ci volle molta fatica per calmarlo.

Da allora si è chiuso in sé stesso, non riesce a perdonare quel tradimento né a comprenderlo.

Abbiamo provato di tutto, ma non siamo riusciti ad avvicinarlo.

Fedir Petrovics e sua moglie decisero all’istante di voler ridare a quel bambino fiducia nella vita.

Mentre si occupavano delle pratiche per l’adozione, cominciarono a portarlo a fare passeggiate.

Saska faceva tutto ciò che gli veniva chiesto: mangiava il gelato, andava sull’altalena, ma il suo sguardo restava vuoto.

Passò un anno intero prima che il bambino rivolgesse loro sguardi timidi ma colmi di fiducia.

Fu allora che accadde: una sera si avvicinò a Fedir Petrovics e gli chiese:

— Davvero non mi lascerete mai?

— Mai — rispose il vecchio. — Te lo prometto.

Il piccolo Saska lo abbracciò e scoppiò in lacrime.

Da quel giorno, si dimenticarono che non fosse loro figlio biologico.

Saska diede loro solo gioie.

Studiava con impegno, poi entrò nell’accademia militare.

Nel villaggio, pochi bambini proseguivano gli studi dopo la scuola, perciò i genitori erano estremamente orgogliosi di lui.

Quando tornava per le vacanze, non lo faceva per riposarsi, ma per aiutare i genitori nei lavori.

Tutti, nel villaggio, li ammiravano per il loro rapporto pieno d’amore.

Saska rimase nell’esercito.

I suoi genitori si preoccupavano, soprattutto quando non ricevevano sue notizie per lungo tempo.

Sapevano che prestava servizio in zone pericolose.

Più tardi, fu congedato a causa di problemi di salute.

Divenne silenzioso e triste, e dopo due anni si ammalò gravemente.

I medici alzarono le spalle: la malattia era stata scoperta troppo tardi.

Poco dopo la morte del figlio, morì anche la moglie, e Fedir Petrovics rimase solo…

Quel mattino uscì nel cortile, e il suo vecchio cane, Bujan, gli corse incontro.

Anche il cane era anziano — se fosse stato un uomo, avrebbe avuto la stessa età di Fedir Petrovics.

— Allora, Bujan, andiamo a trovare Saska? Andiamo?

Il cane sembrava capire le parole, scodinzolando con entusiasmo.

Chiusero il cancello del giardino e si incamminarono lungo la strada.

Il cimitero si trovava dall’altra parte del villaggio, e dovevano attraversarlo tutto per poi proseguire ancora per un chilometro a piedi.

— Buongiorno, Fedir Petrovics! Dove porti Bujan? — gridò Maria Stepanivna.

— Buongiorno, Maria Stepanivna! Vado a trovare mio figlio e mia moglie.

Devo sistemare e dipingere la recinzione.

— Ma da solo? Sei malato! Perché non chiedi aiuto a qualcuno?

— Dio non mi ha dato dei nipoti — perché dovrei chiedere aiuto a degli estranei?

Sprecheranno i soldi, e alla fine dovrò rifare tutto da solo.

Questo è il mondo di oggi…

Il cimitero era in disordine.

Una tempesta recente aveva spezzato rami ovunque.

Fedir Petrovics sospirò.

— Beh, amico mio, abbiamo molto da fare…

All’improvviso, Bujan cominciò a ringhiare.

— Che c’è? Perché ti agiti? Non ti piace quello sconosciuto? Neanche a me.

Ma perché dovremmo preoccuparci?

L’uomo aveva appena raccolto alcuni rami, quando il cane cominciò a scavare vicino alla recinzione.

La terra volava in tutte le direzioni, mentre Bujan abbaiava e ululava.

Poi si fermò, e cominciò ad abbaiare forte.

Fedir Petrovics si avvicinò e rimase impietrito.

Un angolo di una scatola di cartone spuntava dalla terra.

Non era bagnata, quindi doveva essere stata seppellita di recente.

Forse era stato quello sconosciuto?

Con cautela, tirò fuori la scatola.

All’improvviso, qualcosa si mosse all’interno.

Strappò il cartone, mentre Bujan saltava intorno a lui, eccitato.

— Calmati, calmati…

Dentro la scatola c’erano degli stracci.

Fedir li sollevò — e gridò.

C’era un neonato nudo e minuscolo.

Una bambina.

Si muoveva, apriva la bocca, ma non aveva più forza per piangere.

Da quanto tempo era lì? Forse mezz’ora?

L’aria era appena sufficiente per non soffocare.

— Dio mio!

La prese tra le braccia e corse verso il villaggio.

Poi tutto accadde in fretta: arrivarono l’ambulanza, la polizia — e la bambina fu salvata.

Alla fine, il nonno, Herman, venne a sapere tutta la verità.

Grato per il gesto di Fedir Petrovics, fece erigere una nuova lapide per la sua famiglia.

Il vecchio morì in pace.

Due anni dopo lo seguì anche il suo fedele cane.

Ancora oggi, gli abitanti del villaggio raccontano questa storia.

E tutti sanno che la bontà di una persona, a volte, può significare un’intera vita.