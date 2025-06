Un uomo di 33 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha aggredito la moglie e ferito un poliziotto a Rimini. Arrestato, è ora in carcere

Un episodio di violenza domestica si è verificato nella serata di venerdì 26 giugno a Rimini, in via Pascoli, dove un uomo di 33 anni, di nazionalità moldava, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La vicenda ha avuto origine quando alcuni residenti della zona hanno segnalato alla Polizia di Stato forti urla e rumori provenienti da un appartamento, facendo scattare l’intervento di una volante.





Gli agenti, giunti sul posto intorno alle 20, hanno trovato la moglie dell’uomo visibilmente scossa e in lacrime. Secondo quanto ricostruito, la donna aveva appena subìto un alterco con il marito, che era rincasato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol. L’uomo, invece di calmarsi alla vista delle forze dell’ordine, ha reagito con estrema aggressività, scagliandosi contro gli agenti e tentando di colpirli.

Nel corso del violento confronto, il 33enne ha morso uno dei poliziotti alla coscia, causando una ferita che ha reso necessario l’utilizzo dello spray urticante per immobilizzarlo. Nonostante fosse stato ammanettato, l’uomo ha continuato a opporre resistenza anche durante il trasporto verso la Questura. All’interno dell’auto di servizio, ha ripetutamente colpito il vetro interno con la testa, danneggiandolo.

Una volta giunto negli uffici della Polizia, il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima. Durante l’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del carcere. L’uomo, assistito dall’avvocato Giordano Fabbri Varliero, ha ammesso le proprie responsabilità e riconosciuto di avere problemi legati alla dipendenza dall’alcol.

Nel frattempo, la moglie ha sporto denuncia per maltrattamenti nei confronti del marito. La donna ha raccontato agli inquirenti che gli episodi di violenza domestica si verificavano da tempo e che la situazione era diventata insostenibile. Il legale dell’uomo sta valutando la possibilità di richiedere l’affidamento del suo assistito a una comunità terapeutica per affrontare la dipendenza e cercare di evitare ulteriori episodi simili.

Il poliziotto ferito durante l’intervento ha ricevuto cure mediche e si sta riprendendo dalla lesione riportata. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che hanno espresso solidarietà alla moglie dell’uomo e apprezzamento per il lavoro svolto dalle forze dell’ordine.

La vicenda evidenzia ancora una volta la gravità delle situazioni che possono scaturire dall’abuso di alcol e dalla violenza domestica. Le autorità stanno monitorando il caso per garantire che vengano adottate le misure necessarie a tutelare tutte le persone coinvolte.

Il giudice si pronuncerà nei prossimi giorni sulla richiesta avanzata dal legale del 33enne per il trasferimento in una struttura terapeutica. Nel frattempo, l’uomo rimane in carcere in attesa delle decisioni giudiziarie.