Un uomo è sopravvissuto allo schianto di un aereo ad Ahmedabad, in India, ma suo fratello risulta disperso. La tragedia ha causato 241 vittime

Un grave incidente aereo ha colpito ieri pomeriggio la città di Ahmedabad, in India, quando un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, volo AI171, si è schiantato in un’area residenziale poco dopo il decollo. Tra i 242 passeggeri a bordo, solo uno è sopravvissuto: si tratta di Vishwash Kumar Ramesh, un uomo di 40 anni con origini britanniche. Il fratello minore, Ajaykumar Ramesh, che viaggiava con lui, risulta tra le vittime.





L’aereo era diretto a Londra, ma il viaggio si è tragicamente interrotto pochi minuti dopo la partenza. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ha perso quota rapidamente e si è schiantato contro un edificio che ospitava studenti universitari, causando anche danni significativi nella zona circostante.

Vishwash e Ajaykumar erano seduti nella stessa fila, ma ai lati opposti: il primo occupava il sedile 11A, vicino a un’uscita di emergenza, mentre il secondo era al posto 11J. Questa disposizione potrebbe essere stata cruciale per la sopravvivenza di Vishwash, che si trovava più vicino alla porta d’emergenza. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, l’uomo sarebbe riuscito a saltare fuori dall’aereo poco prima dell’impatto.

Le immagini diffuse dai media mostrano Vishwash Kumar Ramesh visibilmente ferito, con lesioni al volto e al corpo. È stato trovato nella zona residenziale di Gujarat e immediatamente trasportato in ospedale per ricevere cure mediche. Nonostante le sue condizioni fisiche, l’uomo ha espresso una profonda preoccupazione per il fratello scomparso: “Sto bene, ma non riesco a trovare mio fratello. Cercatelo”, ha dichiarato ai giornalisti locali.

Secondo Vishwash, l’incidente è avvenuto pochi secondi dopo il decollo: “30 secondi dopo il decollo si è sentito un rumore forte e poi l’aereo si è schiantato”. L’uomo ha raccontato di essersi svegliato in un vero e proprio scenario da incubo: “Quando mi sono alzato, c’erano cadaveri intorno a me. Ero spaventato, così sono corso via”. Nonostante lo shock, è riuscito a contattare telefonicamente il padre per informarlo dell’accaduto: “Non so dove sia mio fratello. Non vedo nessuno intorno a me”.

La famiglia Ramesh è devastata dalla tragedia. Il fratello minore, Nayankumar Ramesh, di 27 anni, ha commentato: “Si tratta di un miracolo. Almeno uno dei due è sopravvissuto”. Tuttavia, il dolore per la perdita di Ajaykumar rimane insopportabile: “Siamo sconcertati”, ha aggiunto con la madre in lacrime al suo fianco. Anche un cugino della famiglia, Ajay Valgi, residente a Leicester, ha espresso il suo dolore: “Siamo sconvolti. Ajaykumar non era solo un parente, ma anche uno dei miei migliori amici”.

Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente. Secondo i primi rapporti tecnici, potrebbe essersi trattato di un guasto meccanico o di un errore umano. Il velivolo si trovava in fase di salita quando ha improvvisamente perso quota, schiantandosi contro una struttura abitata. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma la maggior parte dei passeggeri non ha avuto scampo.