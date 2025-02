Una coppia afferma che un ristorante li ha multati per “cattiva educazione” – il proprietario del ristorante rivela poi la verità

Mangiare fuori può essere un’esperienza stressante per i genitori. Spesso, i genitori non riescono a controllare i propri figli in pubblico, il che rende il pranzo fuori un’esperienza sgradevole per tutti i presenti.





Questa coppia ha avuto difficoltà simili e afferma di essere stata “multata” per questo. Continua a leggere per saperne di più.

Un ristorante nel nord della Georgia ha fatto qualcosa che nessuno si aspettava: ha addebitato ai clienti una multa per “cattiva educazione”. Il Ristorante Toccoa Riverside, situato fuori Blue Ridge, ha scatenato un dibattito online: è giusto far pagare ai genitori per i figli maleducati?

Un cliente su Reddit ha rivelato la sua esperienza al ristorante. Ha scritto: “Il proprietario è venuto fuori e mi ha detto che stava aggiungendo 50 dollari al mio conto a causa del comportamento dei miei bambini… sono rimasto deluso dall’esperienza.”

Un giornalista ha contattato il ristorante per ascoltare la loro versione dei fatti. Il proprietario, Tim Ricci, ha deciso di dire la verità. Ha spiegato che, mentre il ristorante aveva introdotto una sovrattassa durante il COVID-19 per coprire i costi, non aveva mai addebitato soldi extra a nessuno recentemente.

Ha aggiunto che non aveva mai minacciato nessuno con la sovrattassa fino a qualche settimana fa, quando una famiglia era venuta al suo ristorante con i loro nove bambini. Ha raccontato che i bambini correvano in giro per il ristorante senza sosta.

Ha precisato che, mentre aveva avvisato i genitori, non aveva mai effettivamente addebitato loro la multa!

“Vogliamo che i genitori siano genitori,” ha detto semplicemente. Il ristorante, situato nelle montagne lungo il fiume Toccoa, è abituato a una clientela tranquilla. Il locale è molto popolare e durante i pasti le auto si allungano lungo la strada.

Una cliente di nome Laura Spilmanni, che stava visitando la città dalla Florida, ha detto che non poteva credere alla politica quando l’ha sentita.

“È pazzesco,” ha detto incredula. “Davvero? Non penso dovreste farlo, perché i bambini sono carini.”

Anna Costa, che pranzava con la sua famiglia, ha affermato che la tassa potrebbe effettivamente incoraggiare i genitori a controllare meglio i propri figli, affinché si comportino meglio.

Ha detto: “I genitori devono insegnare ai bambini l’etichetta,” aggiungendo: “Devono insegnare ai bambini a comportarsi. Ci sono altre persone nel mondo, quindi devono divertirsi nel posto giusto.”

Federico Gambini, che era al ristorante con il suo bambino piccolo, ha detto che era la prima volta che sentiva parlare di una simile politica. Ha dichiarato: “Questa è la prima volta che ne sento parlare e, avendo un bambino di 20 mesi che magari non si comporta benissimo al ristorante, spero di non essere multato,” ha aggiunto. “Penso che se mi venisse addebitata una multa, sarei molto arrabbiato e probabilmente non lo consiglierei mai a nessuno.”

Giovanni Schneider, un cliente abituale del ristorante, ha detto di non aver mai sentito parlare di questa sovrattassa. “Ho emozioni contrastanti su questo,” ha detto Schneider. “D’altra parte, tutti noi siamo stati seduti accanto a tavoli dove pensiamo: ‘Ehi, fai qualcosa con quel bambino’. Quindi credo che alla fine dipenda più dai genitori.”

Cosa ne pensi di questo dibattito? Faccelo sapere nei commenti così sapremo cosa pensi. Condividi questo articolo con gli altri affinché possano anche loro esprimere la loro opinione sulla situazione.