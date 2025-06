Una coppia di turisti a Verona danneggia la ‘sedia Van Gogh’ per scattare una foto. Le telecamere del museo riprendono l’accaduto, che diventa un caso sui social

Una coppia di turisti in visita a Verona si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato grande indignazione. I due, approfittando di un momento in cui il personale di sicurezza non era presente, hanno deciso di scattare una foto sulla ‘sedia Van Gogh’, un’opera d’arte realizzata dall’artista Nicola Bolla e custodita presso il Palazzo Maffei. Tuttavia, il gesto ha portato al danneggiamento dell’opera, che è stata parzialmente distrutta sotto il peso dell’uomo.





Il Palazzo Maffei, noto per la sua collezione d’arte e situato nella centralissima Piazza delle Erbe, ha reso pubblica la vicenda attraverso i propri canali social. Le telecamere di sorveglianza del museo hanno immortalato i momenti in cui la coppia si guardava attorno con circospezione per assicurarsi che nessuno li stesse osservando. Successivamente, l’uomo si è seduto sull’opera, composta da centinaia di cristalli Swarovski, mentre la donna lo fotografava. L’impatto ha causato il cedimento della struttura.

Nel post condiviso dal museo si legge: “Un comportamento superficiale e irrispettoso ha messo a rischio l’integrità di un’opera d’arte: la sedia ‘Van Gogh’ dell’artista Nicola Bolla è stata danneggiata da alcuni visitatori, che, attesa l’uscita degli addetti alla sorveglianza, hanno scelto di scattare una foto ‘a effetto’, ignorando ogni regola di rispetto verso l’arte e il patrimonio culturale.”

Il video dell’incidente è diventato virale in poche ore, rilanciato da diversi utenti e pagine social. La diffusione delle immagini ha suscitato un ampio dibattito online sul rispetto dovuto alle opere d’arte e sulla necessità di sensibilizzare il pubblico verso la loro fragilità. Successivamente, il museo ha pubblicato un ulteriore aggiornamento tramite un reel su Instagram, in cui ha annunciato il ritorno dell’opera dopo un complesso intervento di restauro.

La direttrice del museo, Vanessa Carlon, ha spiegato le ragioni dietro la decisione di condividere pubblicamente le immagini: “Abbiamo deciso di non limitarci a una semplice denuncia dell’accaduto. Vogliamo trasformare questo episodio in un’occasione per riflettere e sensibilizzare il pubblico: l’arte va ammirata, vissuta, ma soprattutto rispettata. Sempre.”

La stessa Carlon ha aggiunto: “Non una semplice informazione o condanna, ma la volontà di Palazzo Maffei di rendere questo grave evento un’occasione di riflessione per tutti, promuovendo un’azione di sensibilizzazione e presa di coscienza sulla fragilità dell’arte e la necessità di averne cura.”

L’episodio sottolinea ancora una volta quanto sia importante proteggere il patrimonio culturale e artistico da comportamenti irresponsabili. Le opere d’arte non sono solo oggetti da ammirare, ma rappresentano un’eredità preziosa che deve essere custodita con attenzione. Il gesto della coppia non solo ha arrecato un danno materiale, ma ha anche evidenziato l’urgenza di educare i visitatori al rispetto verso i luoghi culturali.

Il Palazzo Maffei, che ospita una vasta collezione di arte moderna e contemporanea, si è impegnato a utilizzare questo incidente come punto di partenza per una campagna di sensibilizzazione. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sul valore delle opere d’arte e sull’importanza di preservarle per le generazioni future.

L’opera danneggiata, la ‘sedia Van Gogh’, è una creazione unica dell’artista Nicola Bolla, noto per l’utilizzo innovativo dei cristalli Swarovski nelle sue sculture. Il restauro dell’opera è stato complesso e ha richiesto l’intervento di esperti del settore per riportarla al suo stato originale.

Il caso ha riacceso il dibattito sul comportamento dei visitatori nei musei e sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza per proteggere le opere d’arte. Tuttavia, come sottolineato dalla direttrice del museo, non si tratta solo di aumentare i controlli, ma anche di educare il pubblico al rispetto e alla responsabilità.

Il gesto della coppia, benché condannabile, rappresenta un’opportunità per riflettere sul rapporto tra i visitatori e il patrimonio culturale. Come ribadito dal Palazzo Maffei, l’arte deve essere vissuta con passione e ammirazione, ma sempre nel rispetto delle regole e della sua fragilità.