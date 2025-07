Una donna di 63 anni è deceduta a causa della caduta di un albero provocata dal maltempo a Robechetto con Induno, in provincia di Milano

Una tragica fatalità ha colpito la provincia di Milano nel pomeriggio di domenica 6 luglio, quando un violento temporale si è abbattuto sulla regione Lombardia. A Robechetto con Induno, una cittadina situata nella provincia milanese, una donna di 63 anni ha perso la vita dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa delle forti raffiche di vento e delle piogge intense. La vittima, residente a San Vittore Olona, stava rientrando a casa dopo una passeggiata quando l’albero, probabilmente indebolito dal maltempo, è crollato improvvisamente, investendola e causandone il decesso sul colpo.





I soccorsi sono arrivati rapidamente sul luogo dell’incidente. Il personale sanitario del 118 ha tentato di prestare assistenza alla donna, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo constatarne il decesso. L’evento ha scosso profondamente la comunità locale, già alle prese con i disagi causati dalla bomba d’acqua che ha colpito l’intera area metropolitana.

Oltre alla vittima, altre due persone che si trovavano in compagnia della donna sono rimaste ferite nel crollo dell’albero. Una donna ha riportato lesioni tali da richiedere l’intervento dell’elisoccorso, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como. L’uomo ferito, invece, è stato trasferito all’ospedale di Legnano. Entrambi sono stati ricoverati con codice giallo e le loro condizioni, sebbene serie, non sembrano destare preoccupazioni immediate.

Il maltempo che ha interessato Milano e le zone limitrofe ha provocato numerosi danni e richiesto un vasto intervento da parte dei vigili del fuoco. Da quanto si apprende, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è stato impegnato in molteplici operazioni per mettere in sicurezza le aree colpite e ridurre i rischi per la popolazione. Gli interventi si sono concentrati principalmente su alberi caduti, allagamenti e strutture danneggiate dalle raffiche di vento.

Secondo le previsioni meteo, l’allerta arancione emessa per la Lombardia rimarrà in vigore fino alla mattinata di lunedì 7 luglio. Si prevedono ancora precipitazioni intense e condizioni atmosferiche instabili che potrebbero continuare a creare disagi e situazioni di emergenza. Le autorità locali invitano i cittadini a prestare massima attenzione e a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree maggiormente colpite.

La tragedia avvenuta a Robechetto con Induno rappresenta purtroppo uno degli episodi più gravi legati alla perturbazione che ha interessato la regione. La comunità si stringe intorno ai familiari della donna deceduta, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due feriti.

Le squadre di soccorso continuano a operare senza sosta per arginare i danni causati dal temporale e ripristinare la normalità nelle zone colpite. Intanto, il maltempo prosegue la sua corsa attraverso la Lombardia, mettendo alla prova la resistenza delle infrastrutture e la capacità di risposta delle autorità competenti.

La vicenda sottolinea ancora una volta l’importanza di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche e di adottare misure preventive per ridurre i rischi associati agli eventi atmosferici estremi.