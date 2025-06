Una ragazza di 13 anni, Ingrid Preianò, è scomparsa da Spilimbergo l’11 giugno. Attivate le ricerche dalle autorità locali per ritrovarla

Una ragazza di 13 anni, Ingrid Preianò, risulta scomparsa dallo scorso mercoledì 11 giugno. La giovane si sarebbe allontanata volontariamente dalla sua abitazione situata a Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia, e da allora non si hanno più sue notizie. La prefettura di Pordenone ha attivato il piano per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo le forze dell’ordine e i volontari.





Secondo le informazioni diffuse, Ingrid è alta circa 1,50 metri, ha una corporatura esile, capelli lunghi castano scuro e lisci, e occhi azzurri. Al momento della scomparsa indossava un leggins nero, una maglietta nera e scarpe da ginnastica nere della marca Nike. Le autorità hanno diffuso una descrizione dettagliata e fotografie della ragazza nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili.

Un appello è stato lanciato dalla prefettura: “Chiunque abbia informazioni in merito alla scomparsa della minore è pregato di contattare con la massima urgenza le Forze di Polizia”. Le ricerche, avviate subito dopo la denuncia presentata dai familiari, coinvolgono Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e numerosi volontari che stanno collaborando per ritrovare la giovane.

Sui social media sono stati pubblicati diversi appelli da parte di amici, parenti e conoscenti della famiglia. Tra questi si legge: “Riportatela a casa, è solo una bambina”. Le segnalazioni sono considerate cruciali per rintracciare Ingrid e riportarla sana e salva a casa.

La comunità di Spilimbergo è scossa dall’accaduto e si è mobilitata per aiutare nelle ricerche. Ogni dettaglio o informazione potrebbe fare la differenza nel ritrovamento della tredicenne. Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa di sospetto o riconosciuto la ragazza a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

La vicenda di Ingrid Preianò si aggiunge purtroppo a una lunga lista di casi di adolescenti scomparsi in Italia. Le ricerche proseguono senza sosta, nella speranza di poter riportare presto la giovane al sicuro tra le braccia della sua famiglia.