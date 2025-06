Un’ambulanza si è scontrata con un tir sull’autostrada A22, provocando la morte di due persone a bordo e il ferimento di altre due

Un tragico incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di mercoledì 11 giugno sull’autostrada del Brennero A22, tra le uscite di Bressanone e Vipiteno, nella provincia autonoma di Bolzano. Un’ambulanza, per motivi ancora da chiarire, ha tamponato violentemente un camion che la precedeva, causando la morte di due persone a bordo del mezzo di soccorso.





L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, sulla carreggiata nord dell’autostrada. La Polizia stradale, intervenuta sul luogo del sinistro, sta indagando per determinare le cause esatte dello schianto. Le vittime, entrambe italiane, erano passeggeri dell’ambulanza e nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi medici del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili e i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto.

Altre due persone che si trovavano sull’ambulanza sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con diversi chilometri di coda registrati lungo la carreggiata interessata. Lo svincolo in entrata della stazione autostradale di Bressanone è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e i volontari di Varna e Vipiteno, che hanno lavorato per estrarre le vittime dall’ambulanza. La situazione è stata gestita con la massima urgenza per garantire la sicurezza degli altri utenti della strada e per ripristinare al più presto la normale circolazione.

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale, in particolare riguardo ai mezzi di soccorso che operano in condizioni spesso difficili e rischiose. La dinamica dell’incidente, ancora sotto esame da parte delle autorità competenti, potrebbe fornire indicazioni preziose per prevenire simili tragedie in futuro.

In attesa di ulteriori dettagli dalle indagini, questo incidente serve come un doloroso promemoria dell’importanza della prudenza e della vigilanza sulle strade, specialmente nelle aree ad alta densità di traffico come le autostrade. Le autorità locali stanno lavorando per migliorare la sicurezza stradale attraverso campagne di sensibilizzazione e l’implementazione di misure preventive.

L’incidente sull’autostrada A22 non è un caso isolato; simili eventi accadono frequentemente sulle strade italiane, sottolineando la necessità di un’attenzione costante alla sicurezza stradale da parte di tutti gli utenti. La collaborazione tra enti locali, forze dell’ordine e cittadini è essenziale per ridurre il numero di incidenti e garantire la sicurezza per tutti.

Il dolore delle famiglie colpite da questa tragedia è condiviso da tutta la comunità, che si stringe attorno a loro in questo momento difficile. I funerali delle vittime saranno organizzati nei prossimi giorni, offrendo un’opportunità per rendere omaggio a coloro che hanno perso la vita in questo tragico evento.