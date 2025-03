Un’esplosione ha devastato un appartamento a Sanremo a causa di una fuga di gas, provocando la morte di un uomo. Alcuni residenti, spaventati, sono stati costretti a fuggire dalle finestre per mettersi in salvo

Una tragedia si è consumata a Sanremo nella mattinata di oggi, sabato 29 marzo, quando un appartamento è esploso a causa di una fuga di gas. L’esplosione, avvenuta poco dopo le 9, ha avuto conseguenze devastanti, portando alla morte di Riccardo Pogliano, un uomo di 64 anni, che si trovava nel suo appartamento in via Margotti.





Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione ha provocato il collasso di una parete esterna dello stabile, dove al pianterreno è presente un locale adibito a magazzino. Il boato ha generato un panico diffuso tra i residenti, alcuni dei quali sono stati costretti a fuggire dalle finestre per mettersi in salvo, trovandosi in strada in preda al terrore. Pogliano abitava al primo piano di una palazzina che ospita otto appartamenti.

Immediato è stato l’intervento dei vigili del fuoco, della squadra sopralluoghi del commissariato e del medico legale, che hanno cercato di gestire la situazione e di chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento, le cause esatte della fuga di gas rimangono sconosciute, e le autorità stanno indagando per determinare le origini del tragico evento.

I soccorsi, purtroppo, non sono riusciti a salvare la vita di Riccardo Pogliano, la cui morte ha scosso la comunità locale. Gli inquilini, traumatizzati dall’accaduto, sono stati assistiti e supportati dalle autorità competenti. La deflagrazione ha lasciato segni evidenti sull’edificio, e sono in corso valutazioni per stabilire se ci siano danni strutturali che richiedano interventi di emergenza.

La notizia dell’esplosione ha rapidamente fatto il giro della città, suscitando preoccupazione e curiosità tra i cittadini di Sanremo. Molti si sono recati sul luogo dell’incidente per comprendere meglio quanto accaduto e per offrire supporto a chi è stato colpito dalla tragedia.

Le indagini proseguono per fare luce sulle dinamiche che hanno portato alla fuga di gas e all’esplosione. Gli esperti stanno esaminando l’impianto di gas dell’edificio e le condizioni di sicurezza, cercando di capire se ci siano stati errori o mancanze da parte dei gestori.

In situazioni come questa, la sicurezza degli edifici e degli impianti è fondamentale, e l’incidente di Sanremo riporta l’attenzione sulla necessità di controlli regolari e di una manutenzione adeguata per prevenire futuri incidenti.

La comunità di Sanremo, ancora sotto shock per l’accaduto, si unisce nel cordoglio per la perdita di Riccardo Pogliano. I residenti e le autorità locali stanno esprimendo solidarietà alla famiglia della vittima, colpita da un lutto inaspettato e tragico.

Mentre le indagini continuano, i cittadini di Sanremo sono invitati a prestare attenzione ai segnali di allerta relativi a problemi di sicurezza domestica, in particolare riguardo agli impianti di gas. La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito per migliorare la sicurezza e prevenire futuri incidenti simili.