Uno studio rivela: il nostro corpo sa quando la morte è vicina, e tutto inizia dal naso

La morte di una persona cara può colpirci profondamente, lasciandoci smarriti e abbattuti. È una delle esperienze più difficili da affrontare perché lascia un segno indelebile a livello mentale, emotivo e spirituale.





Non si può pensare di superare un lutto in un solo giorno. Ci vuole tempo per guarire le ferite provocate dalla perdita di una persona amata e, a volte, possono occorrere anni per superare il trauma mentale vissuto in quel periodo.

Tuttavia, alcuni sostengono che sia solo una coincidenza, mentre altri sono convinti che le persone sentano quando la morte è vicina.

È naturale cercare di comprendere la morte di chi amiamo o anche solo immaginare cosa accada nei momenti finali. Gli scienziati sanno che, quando qualcuno muore, il corpo inizia immediatamente a decomporsi.

La putrescina, ad esempio, è una sostanza dal cattivo odore e tossica, prodotta dalla decomposizione. I ricercatori hanno scoperto che gli esseri umani riconoscono inconsciamente questo odore. Non solo: quando viene percepito, scatena una reazione immediata.

Gli animali sono in grado di percepire l’odore degli altri e reagire di conseguenza. Questo è simile a percepire un pericolo, sia che provenga da un predatore sia da un animale più forte all’interno del branco.

Uno studio condotto da Arnaud Wisman della School of Psychology dell’Università del Kent (Canterbury, Regno Unito) e da Ilan Shira del Dipartimento di Scienze Comportamentali dell’Arkansas Tech University (Russellville, Arkansas, USA) ha dimostrato che animali e esseri umani non sono poi così diversi. La capacità di rilevare segnali chimici attraverso l’olfatto è una strategia di sopravvivenza comune a molte specie. L’avvertimento della morte, per gli esseri umani, viene trasmesso proprio tramite l’olfatto.

La putrescina è un composto organico dall’odore sgradevole, simile alla cadaverina; entrambi sono prodotti dalla degradazione degli amminoacidi nei tessuti viventi e morti, ossia vengono rilasciati quando un corpo si decompone. Oltre a ciò, la putrescina svolge anche la funzione di segnale di allarme. Le persone reagiscono sia consciamente che inconsciamente quando sono esposte a questo odore.

Sono stati condotti quattro esperimenti diversi utilizzando putrescina, ammoniaca e acqua per studiare le reazioni delle persone. In uno degli esperimenti, la putrescina è stata diffusa in un luogo e la reazione immediata delle persone è stata quella di allontanarsi dall’area.

Questa reazione è simile alla risposta “combatti o fuggi”. Quando gli animali percepiscono un pericolo reale, hanno solo due opzioni: affrontare la minaccia o scappare. Lo studio ha rivelato che anche le persone reagiscono allo stesso modo.

Esistono anche altri odori ai quali gli esseri umani reagiscono, come il sudore. Studi separati hanno dimostrato che il sudore raccolto da persone in situazioni di paura, se fatto annusare ad altri, genera una reazione automatica di allerta e sorpresa.

“Non sappiamo perché ci piaccia (o non ci piaccia) l’odore di qualcuno, e di solito non siamo consapevoli di quanto il profumo influenzi le nostre emozioni, preferenze e atteggiamenti,” spiegano Wisman e Shira. “È difficile pensare a un odore come qualcosa di spaventoso,” aggiungono altri due ricercatori. Tuttavia, questi odori rendono le persone più attente e vigili rispetto all’ambiente circostante.

La reazione naturale dell’uomo di fronte al pericolo non è affrontarlo, ma evitarlo. Le persone tendono a evitare qualsiasi tipo di confronto, sia fisico che verbale, e nella maggior parte dei casi scelgono di allontanarsi finché combattere non diventa l’unica opzione possibile.

Le risposte possono essere diverse tra loro, ma sia la putrescina che i feromoni sessuali si basano sull’olfatto. I feromoni sessuali sono sostanze chimiche rilasciate dal corpo per attrarre un partner, mentre la putrescina funziona come segnale di allarme.

“La putrescina trasmette un messaggio diverso rispetto ai feromoni, ma la reazione delle persone alla putrescina (evitamento e ostilità) sembra essere l’opposto di quella suscitata da molti feromoni sessuali,” spiegano i ricercatori.

Durante lo studio, le persone non erano consapevoli della loro reazione negativa all’odore. “La gente non conosce la putrescina e non la associa consapevolmente alla morte o alla paura,” ammettono Wisman e Shira.