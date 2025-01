Usa il manico di una scopa per ferire moglie e figlia: gravi conseguenze

Un uomo di 43 anni, originario del Pakistan, arrestato per aver aggredito la moglie e la figlia minorenne. Il caso è stato confermato dal tribunale di Roma.

I carabinieri di Roma hanno arrestato un uomo di 43 anni, originario del Pakistan e già noto alle forze dell’ordine, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate nei confronti della moglie e della figlia minorenne. L’incidente è avvenuto la scorsa mattina, quando è giunta una richiesta d’aiuto al numero di emergenza 112 da parte della vittima.





I carabinieri sono intervenuti tempestivamente nell’abitazione della coppia, situata in via Bella Villa, nella periferia est della Capitale. La donna ha raccontato agli agenti che, durante una violenta discussione con il marito, quest’ultimo l’aveva colpita con il manico in legno di una scopa, aggredendo anche la figlia minorenne. Entrambe le vittime sono state colpite al volto e alla schiena.

Le donne sono state immediatamente trasportate in ambulanza all’ospedale Sandro Pertini, dove sono state dimesse con una prognosi di 15 giorni. Dopo la denuncia della moglie, i carabinieri hanno arrestato il 43enne, portandolo nel carcere di Regina Coeli. L’arresto è stato poi convalidato dal tribunale di Roma, confermando l’accusa di violenza domestica e lesioni.

L’episodio, che ha scosso la comunità locale, solleva una volta di più l’importanza di denunciare ogni forma di abuso familiare e di proteggere le vittime dalla violenza.