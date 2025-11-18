Valentina Persia parla del fratello Vincenzo: “Quel cromosoma in più è una ricchezza”





Nell’ultima puntata di Verissimo, Valentina Persia ha condiviso la sua storia con Silvia Toffanin, ripercorrendo i momenti salienti della sua carriera e della sua vita privata. L’intervista ha messo in luce non solo i successi professionali della comica, ma anche i momenti di grande dolore, in particolare la prematura scomparsa del marito, deceduto a soli 42 anni.





Oggi Valentina Persia vive da sola, dedicandosi alla sua vita di madre. Nonostante la sua condizione di single, si sente serena e soddisfatta, anche se ammette di essere molto ansiosa riguardo ai suoi figli. Ha dichiarato: “Sono sola, non ho chiuso le porte, ma sto bene e ho il mio lavoro, magari il lavoro arriverà prima o poi.” Riguardo al suo defunto marito, Valentina ha condiviso un ricordo affettuoso, dicendo: “È stato l’amore, le prime farfalle nello stomaco che non fossero legate a un mal di pancia le ho avute con lui e ho capito cosa fossero. Ne sorrido e ne parlo bene, è stata una persona che prendeva la vita a morsi, mi diceva di continuare a far ridere le persone e so che una parte di me continua a fare questo lavoro proprio per quelle parole.”

Durante l’intervista, è stato trasmesso un video del fratello di Valentina, Vincenzo, che è affetto dalla sindrome di Down. Le parole di affetto e stima del fratello hanno toccato profondamente Valentina, che si è emozionata e ha iniziato a piangere. Vincenzo ha affermato: “Per me Valentina è tutto, la stima che io ho per lei è infinita. Con lei ho un bel rapporto e le voglio più che bene. Mi piacerebbe fare uno spettacolo con lei.”

In risposta alle parole del fratello, Valentina ha trovato difficile esprimere le sue emozioni, ma ha detto: “Sono essere superiori, quel cromosoma in più è davvero qualcosa in più, di bello.” Ha poi raccontato una storia toccante riguardo alla nascita di Vincenzo: “Mia madre lo ha partorito a 38 anni ed ha avuto complicazioni grosse, ha rischiato la vita. Nessuno le aveva detto che Vincenzo era così e quando lo ha visto ha chiesto di portarlo via. Ma oggi per lei è tutto.”

Valentina ha voluto inviare un messaggio di speranza a tutte le madri che si trovano in situazioni simili: “A tutte le mamme dico che lo scoramento iniziale lo posso capire, ma le invito a riempirli di emozioni, stimolarli, perché vi faranno scoprire un mondo fantastico. Ce ne fossero.” Questa testimonianza non solo mette in evidenza il legame speciale tra i due, ma anche la forza e la resilienza che entrambi hanno dimostrato di fronte alle sfide della vita.

La conversazione ha rivelato la determinazione di Valentina nel continuare a portare avanti il messaggio di amore e accettazione, sia nella sua vita personale che professionale. La sua carriera, che l’ha vista protagonista in vari contesti, è sostenuta dalla convinzione che l’umorismo e la gioia siano strumenti fondamentali per affrontare le difficoltà.

La presenza di Vincenzo, con la sua genuinità e il suo affetto incondizionato, rappresenta un pilastro nella vita di Valentina. La comica ha dimostrato come, nonostante le avversità, sia possibile trovare motivazione e ispirazione nelle relazioni familiari. L’intervista ha toccato il cuore di molti telespettatori, sottolineando l’importanza di abbracciare le differenze e celebrare l’amore in tutte le sue forme.



