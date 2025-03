Valeria Marini assente alle prove di Ne vedremo delle belle: la verità sul suo malessere

La prima puntata di Ne vedremo delle belle si era chiusa con la delusione di Valeria Marini, che aveva espresso il suo disappunto per il posizionamento in classifica. “Ci sono rimasta molto male, perché ogni volta faccio la figura di Cenerentola. Spero di avere la possibilità di recuperare”, aveva dichiarato. Tuttavia, la situazione è ulteriormente degenerata nei giorni successivi, come rivelato da Carlo Conti durante la puntata di sabato 29 marzo.





Il giorno seguente alla sua protesta, Valeria Marini non si è presentata alle prove, suscitando preoccupazione tra le sue compagne di avventura. “Valeria non viene”, hanno notato, mentre Veronica Maya ha ipotizzato che la sua assenza fosse dovuta alla vittoria di Pamela Prati. Adriana Volpe ha aggiunto ulteriori dettagli, affermando: “Valeria se l’è legata proprio al dito tant’è che il giorno dopo non si è presentata alle prove. E noi abbiamo anche una chat. La cosa che mi ha stupito tanto è che lei ha abbandonato anche il gruppo”.

Matilde Brandi ha cercato di analizzare il motivo dietro la decisione di Valeria Marini di lasciare la chat di gruppo, suggerendo: “Perché ha perso la sfida contro Pamela Prati…”. Veronica Maya ha confermato che Valeria era visibilmente nervosa: “Ieri era nervosa, è andata via incaz**ta, Valeria è così”. Tuttavia, il giorno dopo Valeria Marini è tornata in sala prove e ha voluto chiarire la situazione.

In diretta, Valeria Marini ha spiegato le ragioni della sua assenza e del suo abbandono della chat: “Mi è giunta voce che avete detto che non sono venuta perché ha vinto Pamela. Io mi sono arrabbiata per un paio di cose. Innanzitutto perché Patrizia Pellegrino ha detto che mi ha conosciuta perché ero tra il pubblico mentre lei faceva già tv. Io sono molto più giovane di te”.

Durante la sua spiegazione, Valeria Marini ha rivelato di aver avuto un malessere significativo: “Io sono stata malissimo il giorno dopo. Sono stata male per una serie di cose. Non sono andata perché stavo male, avevo un’emicrania lancinante. Ho anche il certificato. Stavo così male da non riuscire a parlare”.

In merito alla sua uscita dal gruppo, ha aggiunto: “Perché sentivo i messaggi in continuazione. Davvero”. Queste dichiarazioni hanno chiarito la situazione e hanno messo in evidenza come l’emozione e il malessere fisico possano influenzare le dinamiche all’interno del programma.

L’episodio ha suscitato un certo interesse tra il pubblico e i fan del programma, che si sono chiesti come si evolveranno le relazioni tra le concorrenti dopo questo imprevisto. La tensione tra Valeria Marini e Pamela Prati potrebbe avere ripercussioni anche nelle prossime puntate, mentre le altre concorrenti osservano gli sviluppi con attenzione.

Con l’andare delle puntate, i telespettatori potranno vedere se Valeria Marini riuscirà a superare questo momento difficile e a riconquistare la sua posizione all’interno del gruppo. La competizione si fa sempre più intensa, e ogni episodio riserva sorprese e colpi di scena.