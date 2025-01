Video choc tra Lorenzo e Helena al Grande Fratello: accuse e violenza nascosta?

Tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes al Grande Fratello scoppiano nuove polemiche. Un video nascosto potrebbe rivelare un episodio di violenza, il pubblico è indignato.





Non ci sono più dubbi sul fatto che Lorenzo Spolverato e Helena Prestes siano tra i protagonisti più discussi di questa edizione del Grande Fratello. Helena, modella brasiliana, è stata eliminata e successivamente ripescata, mantenendo vive le dinamiche della casa con i suoi legami altalenanti con altri concorrenti come Javier, Zeudi, e anche Lorenzo. Nelle ultime ore, si è trovata nuovamente coinvolta in uno scontro con Lorenzo, il fidanzato di Shaila Gatta, e la situazione è degenerata rapidamente.

La tensione tra i due è esplosa quando Helena ha accusato Lorenzo di essere maleducato. La discussione è iniziata quando Lorenzo, entrando in bagno, ha sbattuto la porta con forza, infastidendo Helena che stava dormendo. Helena lo ha raggiunto e lo ha rimproverato: “Sei un maleducato, ti avevo già chiesto di non sbattere la porta. Lo fai per provocare e questo è chiaro.”

Furiosa, Helena ha poi raggiunto gli altri concorrenti in cucina per lamentarsi del comportamento provocatorio di Lorenzo: “Lui ha chiuso ancora una volta la porta con forza, come sempre per provocare. Chiude e sbatte la porta del bagno mentre una persona sta dormendo, lo fa apposta. Io gli avevo già chiesto di non farlo ieri e lui continua.”

Lorenzo, dal canto suo, ha risposto accusando Helena di averlo aggredito: “Sei una grande maleducata. Vergognati, ti devi solo vergognare. E ci siete voi testimoni, sono stato aggredito.” Tuttavia, secondo molti utenti sui social, è stato lui a comportarsi in modo inappropriato. Infatti, un video è diventato virale dove Lorenzo sembra lanciare un oggetto verso il viso di Helena. Questo episodio, che sembra essere stato nascosto dalla produzione, ha scatenato la reazione del pubblico, che accusa la produzione di censurare la violenza. Un messaggio sui social invita a diffondere il video: “Non ci fanno vedere le violenze che quel verme fa contro Helena perché censurano. Fuori questo raccomandato, basta!”

La situazione tra i due concorrenti continua a infiammare il dibattito, con la produzione che si prepara ad affrontare l’accaduto nella puntata di giovedì 30 gennaio, dove si prevede un confronto diretto tra Lorenzo e Helena. Intanto, la casa appare divisa in due fazioni, e la tensione cresce, con il pubblico che continua a chiedere maggiore trasparenza riguardo gli episodi che accadono dietro le quinte.