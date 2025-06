Vigile del fuoco trovato morto bruciato nella sua auto: aveva 44 anni ed era stato da poco sospeso. Tragedia vicino a Milano

Una tragedia sconvolge Sesto San Giovanni, nella periferia nord-est di Milano. Nella tarda serata di martedì 24 giugno, un incendio ha avvolto tre automobili parcheggiate in via Fratelli Bandiera, a pochi passi dallo stadio Breda e dal campo sportivo Dordoni. A darne notizia sono stati i carabinieri impegnati in un servizio di pattugliamento della zona, i quali hanno chiamato i vigili del fuoco una volta notato il fuoco divampare .





Sul posto, intervenuti poco prima delle 22, vigili del fuoco e carabinieri hanno trovato, all’interno di una delle tre vetture, il corpo completamente carbonizzato di un uomo. Le squadre antincendio hanno rapidamente domato le fiamme e i sanitari del 118, intervenuti in codice giallo, hanno solo potuto constatarne il decesso .

Dai successivi rilievi tecnici è emerso che la vittima è un vigile del fuoco di 44 anni, originario del distaccamento di Sesto San Giovanni, dove lavorava come coordinatore. Tuttavia, da qualche settimana era stato sospeso dal servizio . La sospensione professionale, insieme alla complessa situazione familiare – in particolare l’assistenza all’anziana madre affetta da Alzheimer – viene indicata come possibile causa di un forte stato di prostrazione morale .

Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza suggeriscono che l’uomo, dopo essere uscito da casa, si sia seduto al volante e abbia effettuato alcuni giri prima di fermarsi in via Fratelli Bandiera, dove il suo veicolo ha preso fuoco poco dopo .

Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: dalle cause accidentali a quelle dolose, fino alla possibilità di un gesto volontario da parte dell’uomo . I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno attentamente esaminando le tracce sul luogo e analizzando i dati delle telecamere per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto .

Il corpo del 44enne è stato trasferito all’obitorio di Monza, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia per confermare l’identità e chiarire le cause della morte .