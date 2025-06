Wanda Lopez muore a 24 anni: la cestista argentina travolta da un treno

Una tragica notizia scuote il mondo dello sport argentino. La cestista Wanda López, 24 anni, è deceduta a seguito di un incidente ferroviario avvenuto nel quartiere di Berazategui, situato nell’Area Metropolitana di Buenos Aires. La giovane atleta è stata investita da un treno della Linea Roca, una delle principali linee ferroviarie del Paese, utilizzata quotidianamente da migliaia di persone.





Le dinamiche esatte dell’incidente restano ancora da chiarire. Le autorità locali stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell’accaduto, senza escludere alcuna ipotesi. Tuttavia, quanto accaduto ha lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia della giovane e tra coloro che la conoscevano.

La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato reazioni di cordoglio sui social media. L’Obras Basket, la squadra in cui militava Wanda López, ha espresso il proprio dolore attraverso un messaggio condiviso sui propri canali ufficiali: “Siamo profondamente dispiaciuti per la scomparsa di Wanda López, una giocatrice che faceva parte della nostra squadra nella Women’s League del 2025. Ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi colleghi e ai suoi cari in questo momento doloroso”. Anche la Lega Basket femminile argentina ha pubblicato un messaggio simile per ricordare la giovane atleta.

Wanda López, nata il 19 ottobre 2000 nella provincia di Berazategui, aveva iniziato la sua carriera sportiva proprio nella sua città natale. Giocatrice versatile, capace di ricoprire il ruolo di guardia tiratrice o ala piccola, aveva mosso i primi passi nel Deportivo Berazategui, con cui aveva conquistato il Campionato argentino per club Under 17 nel 2016. Successivamente, aveva partecipato alla Women’s Development League nelle stagioni 2018 e 2019.

Nel 2022 la sua carriera aveva preso una svolta significativa con l’ingresso nel Moreno de Quilmes, squadra con cui aveva partecipato a competizioni come la Liga Federal Femenina e l’Asociacion Femenina Metropolitana de Básquetbol. Inoltre, era stata convocata nella nazionale argentina di basket 3×3 per prepararsi alla Nations League, dimostrando il suo crescente talento e potenziale.

All’inizio del 2025, Wanda López era stata ingaggiata dall’Obras Basket, una delle squadre più importanti del campionato femminile argentino. Per lei, questo rappresentava un passo fondamentale nella realizzazione dei suoi sogni sportivi. Purtroppo, il destino ha interrotto bruscamente il suo percorso.