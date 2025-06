Whitney Purvis, ex star di 16 anni e incinta, rompe il silenzio sulla tragica morte del figlio Weston Gose, morto a 16 anni nel sonno

Whitney Purvis, ex protagonista del reality 16 anni e incinta, ha parlato pubblicamente per la prima volta della morte improvvisa del figlio Weston Gose, avvenuta il 2 giugno. La notizia, annunciata inizialmente sui social, ha scosso profondamente la madre, che ha raccontato il dolore insopportabile di questa perdita. Secondo quanto dichiarato, il ragazzo sarebbe morto nel sonno, e la famiglia ha richiesto un’autopsia per chiarire le cause del decesso.





In un’intervista rilasciata a People, Purvis ha descritto il suo stato d’animo e la difficoltà di affrontare il futuro senza il figlio. “Quando non piango, fisso il soffitto”, ha detto, spiegando come il dolore per questa tragedia le renda impossibile immaginare il domani. “Non avrei mai voluto vivere qualcosa del genere. Non pensi mai che possa succedere a te, e ora non riesco nemmeno a immaginare un futuro. Non riesco a immaginare di andare avanti dopo questo”, ha aggiunto.

La notizia della morte di Weston è arrivata attraverso una telefonata dell’ex compagno di Whitney, il padre del ragazzo. “Quando ho risposto al telefono, l’ho sentito piangere prima ancora che parlasse, e sapevo che sarebbe andata male”, ha raccontato. “Mi ha detto che nostro figlio era morto, ed ero sotto shock. Mi ha spiegato tutto quello che sapeva in quel momento e mi ha detto che mi avrebbe richiamata. Io sono uscita dal parcheggio, sono tornata a casa e ho urlato in macchina, urlato a squarciagola”.

La famiglia di Weston Gose ha richiesto un’autopsia per determinare con precisione le cause della morte. Sebbene al momento non ci siano certezze, Purvis ha riferito che il padre del ragazzo, controllando i filmati delle telecamere di sicurezza installate in casa, ha notato che l’adolescente si era svegliato più volte durante la notte e sembrava avere difficoltà a dormire. Questo dettaglio ha spinto la famiglia a cercare risposte attraverso un esame medico approfondito.

La perdita improvvisa di Weston ha segnato profondamente la vita di Whitney Purvis, che ha condiviso il suo dolore con il pubblico per sensibilizzare sull’importanza di affrontare simili tragedie con il supporto necessario. La sua testimonianza rappresenta uno spaccato di un dramma familiare che nessun genitore dovrebbe mai vivere.