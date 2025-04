Zaino dimenticato da turisti inglesi su un autobus: l’autista lo riconsegna

Due turisti provenienti dall’Inghilterra si trovavano a Sorrento per godersi una giornata di relax e turismo, quando un momento di distrazione ha trasformato la loro gioia in preoccupazione. Dopo essere scesi da un autobus, si sono accorti di aver dimenticato il proprio zaino a bordo, un oggetto contenente effetti personali cruciali come portafogli, documenti e carte di credito.





Fortunatamente, i due turisti sono riusciti a comunicare il loro problema a Vincenzo Milo, Capo Movimento Autolinee di Sorrento, dipendente dell’Ente Autonomo Volturno, la società che gestisce il servizio di trasporto. Non conoscendo l’italiano, la coppia ha utilizzato il traduttore di Google per spiegare la situazione. Milo ha raccontato l’accaduto a Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, illustrando come sia riuscito a intervenire rapidamente.

Dopo aver compreso la gravità della situazione, Milo ha immediatamente contattato l’autista dell’autobus, il quale stava già dirigendosi verso Massa Lubrense. “Così mi sono messo in contatto con l’autista che era ripartito per Massa Lubrense,” ha detto Milo, aggiungendo di avergli chiesto di controllare se lo zaino fosse ancora a bordo. Per fortuna, l’autista ha confermato che il bagaglio era rimasto sul sedile dove la coppia lo aveva dimenticato.

“La gioia e l’emozione dei due turisti è stata indescrivibile,” ha continuato Milo, sottolineando il sollievo della coppia al ricevere la notizia del ritrovamento. Ha quindi raccomandato all’autista di custodire lo zaino fino al rientro dell’autobus a Sorrento, dove i turisti lo stavano aspettando con ansia.

Quando finalmente si sono riuniti, i due turisti hanno voluto immortalare il momento e hanno chiesto a Milo di scattare un selfie insieme a lui e allo zaino ritrovato. “Prima di andare via, hanno voluto fortemente che facessi un selfie di noi tre,” ha spiegato Milo, evidenziando il gesto di gratitudine mostrato dalla coppia. Questo episodio si è concluso felicemente, permettendo ai turisti di riprendere la loro vacanza a Sorrento senza ulteriori preoccupazioni.

L’intervento tempestivo di Milo e dell’autista ha dimostrato l’importanza della collaborazione e della comunicazione nel settore del turismo. La capacità di risolvere situazioni di emergenza come questa non solo migliora l’esperienza dei visitatori, ma contribuisce anche a creare un’immagine positiva della località turistica e dei suoi servizi.

Sorrento, rinomata per la sua bellezza paesaggistica e le sue attrazioni turistiche, continua ad attrarre visitatori da tutto il mondo. Tuttavia, episodi come quello avvenuto con i turisti inglesi evidenziano anche le sfide quotidiane che possono sorgere durante i viaggi. La prontezza e la disponibilità del personale locale possono fare una grande differenza, trasformando un potenziale problema in un’esperienza memorabile.

In un contesto in cui il turismo riveste un ruolo fondamentale per l’economia locale, è essenziale che i servizi di trasporto e accoglienza siano sempre pronti a supportare i visitatori. La professionalità e l’umanità dimostrate da Milo e dall’autista hanno non solo risolto una situazione critica, ma hanno anche rafforzato il legame tra i turisti e la comunità locale.