Zeudi Di Palma è stata proclamata terza finalista del Grande Fratello, mentre la reazione di Helena Prestes ha suscitato discussioni tra i concorrenti

Nella puntata del 10 marzo del Grande Fratello, non ci sono stati eliminati, ma è stata annunciata la terza finalista: Zeudi Di Palma. Con il suo trionfo al televoto, Zeudi si unisce a Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato nella corsa finale. L’ex Miss Italia ha prevalso su Shaila Gatta, Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Nella prossima puntata, tre concorrenti, tra cui Chiara, Helena e Stefania, saranno a rischio eliminazione.





Dopo aver ricevuto il verdetto da Alfonso Signorini, Zeudi ha dedicato la sua vittoria a sua madre e a sua nonna, affermando: “Lo dedico a mia madre e a mia nonna, come sempre, come anche Miss Italia“. Zeudi ha conquistato il 49,2% dei voti, seguita da Shaila con il 22,83%, Stefania con il 20,11%, Mariavittoria con il 6,91% e Chiara con un modesto 0,95%.

Una volta rientrata nella casa, Zeudi ha condiviso la notizia della sua nomina a terza finalista con gli altri concorrenti, ricevendo congratulazioni da molti, tranne che da Helena Prestes. In un’intervista, Helena ha spiegato la sua mancanza di entusiasmo: “Non l’ho salutata perché c’era la coda e non mi piace fare la coda”. Le congratulazioni di Helena sono apparse fredde e distaccate, alimentando speculazioni sulle sue reali intenzioni.

Helena ha anche espresso la sua opinione su Zeudi, affermando: “Io ho già la mia idea su Zeudi: non è stata trasparente con me. Adesso è la terza finalista e non dico cose perché sennò dice che sto screditando”. Ha continuato, sottolineando le diverse strategie che i concorrenti utilizzano per vincere: “Qui c’è chi vince perché è sincero, c’è chi vince perché fa capriole, c’è chi vince perché non è trasparente e ha strategie”. La tensione tra le due concorrenti è palpabile, specialmente considerando il passato conflittuale tra Zeudi e Helena, in particolare riguardo ai sentimenti di Helena per Javier.

In contrasto con Helena, Lorenzo Spolverato ha difeso Zeudi, affermando: “Se lo merita, comunque ha dato se stessa sempre da quando è entrata. Non si è mai risparmiata, è andata dritta, schietta, diretta e sincera e probabilmente il pubblico l’ha apprezzata tanto per questo”. Le parole di Lorenzo evidenziano un supporto forte nei confronti di Zeudi, che potrebbe influenzare la percezione del pubblico nei suoi confronti.

Durante la puntata, Signorini ha trasmesso un video in cui Lorenzo si preoccupa, affermando che Zeudi potrebbe “fare le scarpe a tutti”. Questo commento ha suscitato dibattiti tra i concorrenti, rivelando ulteriormente le tensioni e le rivalità presenti nella casa. La strategia di gioco e le alleanze tra i concorrenti sono temi ricorrenti nel reality, e la situazione attuale non fa eccezione.