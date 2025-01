Zeudi Di Palma non si rassegna all’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello: critiche alla produzione e dubbi sul televoto

L’eliminazione di Helena Prestes ha colpito Zeudi Di Palma, che ha espresso il suo dispiacere per l’uscita della modella brasiliana. In gara dallo scorso dicembre, l’ex Miss Italia aveva colto l’occasione per avvicinarsi alla sua fidanzata tv, con cui aveva iniziato una storia all’interno della casa senza mai andare oltre il bacio a causa del riavvicinamento di Helena a Javier Martinez. Zeudi, pur con le attenzioni dell’ex fidanzata, non si era aspettata di vederla uscire e si mostra amareggiata: “Si era ricucito il rapporto con Javier, ti ha detto che le baciava le lacrime e io credevo che ci sarebbe stato modo di vivere meglio il nostro rapporto qui dentro. Ti leggi tanto con una persona, quando va via è come se avesse perso una parte di te.





Quando vieni buttata fuori da quella persona che ti piace alla follia la vivi come il lutto, come se ti passasse un treno addosso. Dolce come una candela, dolce”.

Il dubbio sul televoto

In una conversazione in piscina con Emanuele Fiori, Zeudi confida i suoi dubbi sull’esito del televoto e il bollitore-gate: “Era più forte di Shaila, Helena, ma è stata eliminata per via de quell’incidente legato al bollitore-gate. Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro. Quando ti leggi tanto con una persona echissene, quando muore te lo porta via un pezzetto, quando ti leghi tanto a una persona e all’improvviso esce lo vivi come un lutto, come se ti passasse un treno addosso, doce come una candela, dolce”. Le parole di Zeudi sono valsa interpretare come una critica all’editin di Canale 5 del reality, con i fan di Helena sempre più convinti che l’incidente del bollitore abbia condizionato il televoto e piegato il destino della concorrente.